ARM chystá změnu licencování, která omezí vývoj hardwaru. Výrobci už nebudou moci přidávat vlastní čipy

V mobilním světě se brzy budou dít velké věci. A nemá je na svědomí nikdo jiný, než firma ARM, která uvádí na trh a licencuje např. mobilní procesorová jádra a mobilní grafické čipy. Až dosud měla firma podepsané dohody s jednotlivými výrobci čipsetů, které ARM odvádí licenční poplatky. Jenže se stane přesně to, čeho se některé analytici obávali vzhledem k možnému odkoupení ARM firmou Nvidia. Z celé transakce nakonec sešlo, ale myšlenkově se ARM už za pár let dost výrazně posune.

Veškeré informace pocházejí ze spisů, kterými se Qualcomm brání protižalobou proti dřívější žalobě ze strany ARM. Firma požaduje odstranění návrhů procesorových jader Nuvia, které vycházejí z návrhu ARM. Qualcomm v dokumentech zase uvedl, že ARM ukončí veškeré platné smlouvy TLA (Technology Licence Agreement) ke konci roku 2024. Tyto smlouvy jsou určeny pro licencování polovodičových návrhů ARM v čipsetech a grafických adaptérech polovodičových výrobců. Mezi největší z nich patří Qualcomm, Mediatek a Samsung. Jenže...

...od roku 2025 budou moci být tyto dohody podepsané jen přímo mezi ARM a jednotlivými výrobci. Ti tak budou mít k novým návrhům přístup jen tehdy, pokud přistoupí na nové licenční podmínky. A jejich součástí má být i zákaz používání vlastních produktů, pokud bude čipset využívat jádra od ARM. Jinými slovy, od roku 2025 ARM výrobcům zakáže vlastní grafiky s jádry od ARM, vlastní obrazové koprocesory či jednotky pro zpracování umělé inteligence. A to bude platit i tehdy, pokud budou řešení jednotlivých výrobců pokročilejší, než řešení přímo od ARM.

Hardwarové komponenty v ohrožení: Samsung Xclipse RDNA grafika/AI Engine (Samsung + AMD)

Google Tensor, jednotka umělé inteligence (NPU) a obrazový koprocesor (ISP)

Mediatek APU (Accelerated Processing Unit)

HiSilicon Da Vinci NPU

Unisoc VDSP (VIsual Digital Signal Processor)

...a další

Jistotu bez omezení v licencování má jen Nvidia, která už dříve podepsala s ARM licenční dohodu na 20 let. Firma tak může kombinovat jádra od ARM a vlastní grafiky. Apple by měl mít, díky společné historii při zakládání firmy ARM, taktéž k dispozici specifické rozšířené podmínky ALA (Architectual Licence Agreement), a navíc používá vlastní návrhy. Podobě „za vodou“ je i Broadcom. Všichni ostatní se budou muset novým podmínkám přizpůsobit. Pokud se nepodvolí, licenci nedostanou a čipsety si mohou hledat jinde. Ale zatím není úplně jasné, kdy jinde by se výrobci k čipsetům a polovodičům dostali...

Spor se může táhnout řadu let

V právě probíhajícím sporu se Qualcomm hodlá jednostrannému vypovězení licenční dohody bránit, protože má možnost za stejných podmínek prodloužit licencování na další období. Pokud však Softbank, který drží v rukou ARM, bude chtít z celé záležitosti vytěžit maximum finančních prostředků, dojde na další kapitolu soudního sporu ARM vs. Qualcomm.

A objevují se také zprávy o tom, že ARM už vyhrožovalo minimálně jednomu OEM výrobci, že pokud nepřistoupí na podmínky, dostane místo něj certifikaci úhlavní konkurent na trhu. A zatímco dříve to vypadalo, že byl celý spor obou firem „jen“ o peníze, teď to vypadá na dost osobní vyřizování účtů. A ovlivnit to může (nejen) celý segment smartphonů, v nichž běží operační systém Android.

