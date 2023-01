Mobilní systém za předplatné? Není to nesmysl, i za Android totiž platíme – soukromím

Do mobilního světa se brzy dostane nový operační systém, za nímž stojí startup Apostrophy. Jako další z mnoha se zcela jasně vymezuje vůči operačnímu systému Android od Googlu. Systém bude mít označení AphyOS, a švýcarští vývojáři dodávají, že se jedná o rozhraní, které bude mít bezpečnost uživatelů na prvním místě.

Systém nebude mít žádné „kličky“ a nebude využívat data získaná od uživatelů k reklamním ani k jiným praktikám. A bude fungovat na bázi předplateného... že je to podle vás holý nesmysl? Není! I za Android totiž platíte, a mnohdy více, než byste bývali chtěli...

Android rozhodně není „zadarmo“

Android je sice ve svém principu bezplatný systém, jenže Googlu nepřímo platíte tím, že sbírá, ukládá, odesílá a dále nakládá s vašimi uživatelskými a statistickými daty. Možná byste se sami divili, co všechno Googlu při úvodním nastavením telefonu vlastně povolujete. AphyOS sice žádná vaše data využívat a odesílat nebude, v dnešním světě však nic není zadarmo. Operační systém tak bude fungovat na bázi předplatného, konkrétní ceny však zatím neznáme.

Proč nelze operační systém společně s telefonem zakoupit jednorázově? Podle vývojářů se jedná o decentralizovaný systém, takže spousta jeho funkcí včetně důkladného zabezpečení, bude uložena na vzdálených serverech s podporou, která zaručuje slibovanou úroveň soukromí a zabezpečení. Postupem času se do systému dostanou nové funkce a přibydou i aktualizace zabezpečení. Samotný systém tak v praxi nemá být nikdy zastaralý, ale neustále aktuální.

Není to Android v pravém slova smyslu

Zatímco až dosud se v éteru objevovaly „Anti-Google“ telefony, v nichž běžela osekaná verze AOSP Androidu, AphyOS na to jde trochu jinak. Podle stránek projektu bude systém postavený na GrapheneOS, což je stabilní verze mobilního systému, který je orientován na maximální soukromí svých uživatelů. I tento systém je sice odvozený od Androidu, ale veškerého jeho vazby na Google jsou zpřetrhané. Druhým pohledem se však přesto jedná o upravený systém, který vznikl úpravou původního Androidu...

V čem tedy tkví ta největší výhody AphyOS? Mimo nezávislosti na Googlu třeba v tom, že přímo z webových stránek projektu budete mít přístup do webových služeb, jejichž aplikace najdete přímo v AphyOS. Jedná se např. o zabezpečené úložiště a kalendář, poznámky, úkolovník, nebo o zabezpečené aplikace Aphy Email a Aphy VPN.

Vývojáři systému na svém webu publikovali i velmi odvážné tvrzení. Podle něj se v roce 2023 objeví na trhu hned několik telefonů s předinstalovaným systémem AphyOS od evropských značek. A to by byla skutečně zajímavá událost, která by mohla některé stávající uživatele Androidů přesvědčit o přechodu na bezpečnější formu operačního systému. Samozřejmě nevyučujeme ani to, že bude možné systém nainstalovat místo stávajícího Androidu. Jenže, mít telefon po vybalení z krabice se zcela novým operačním systémem (mimo Androidu a iOS), to se za posledních několik let mnohokrát nestalo...

Případní noví uživatelé AphyOS telefonu by však museli hned po koupi telefonu opět vytahovat platební kartu a „upsat“ se k předplatnému operačního systému. Vývojáři sice uvádí, že uživatelé budou mít na výběr mezi AphyOS a Androidem, jenže ten na daný hardware nebude optimalizován. A pokud se uživatelé rozmyslí, může být velký problém do telefonů naflashovat alespoň „jakž takž“ fungující Android.

A kdo ví, možná, že právě tento přístup do budoucna Googlu otevře oči. Ten by totiž obdobně mohl předplatné nabízet i svým stávajícím uživatelům. Tedy, pokud nebudou chtít platit svými uživatelskými daty jako doposud. Jenže je otázka, jaká část uživatelské základny by na tuto formu používání Androidu kývla. Všichni si totiž zvykli na to, že je systém „zadarmo“, jenže za jakou cenu, to už nikdo neřeší...

Zdroj: Aphy.io