Mobilní tarif pro děti od O2 navyšuje datový limit na 3 GB, cena zůstává

Před začátkem nového školního roku se O2 rozhodlo, že zatraktivní nejnižší ze svých mládežnických tarifů pro děti a studenty od 6 do 26 let věku. O2 Můj první tarif dosud za 299 Kč měsíčně nabízel 120 volných minut do všech sítí, neomezené SMS do vlastní sítě O2 a 1 GB dat plnou rychlostí v 5G síti.



Můj první tarif si může aktivovat kdokoli ve věku od 6 do 26 let

Od středy 17. srpna se FUP limit navyšuje z jednoho na 3 GB dat, cena paušálu se nemění. Datový limit se navýší i stávajícím uživatelům, a to zcela automaticky, takže nemusí o nic žádat. Operátor chce zareagovat na trend, kdy děti stále častěji využívají ke komunikaci s rodiči i kamarády videohovory a chaty.

„Děti rády poslouchají hudbu, hrají online hry, pouštějí si videa nebo si chatují se spolužáky. Spotřeba dat tak i u nejmladších zákazníků stoupá a my datovým navýšením držíme krok s jejich potřebami," vysvětluje Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Beze změn zůstávají v nabídce pro mladé u O2 tarify You 5 GB, You 20 GB a datově neomezený You Neo s cenami 399, 549, resp. 749 Kč.