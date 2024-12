Mobilní trendy pro rok 2025. Umělá inteligence bude daleko chytřejší, oceníme i větší baterie

Už za pár týdnu se uzavře rok 2024, jaký bude rok nadcházející? Minimálně z pohledu mobilního světa můžeme očekávat, že umělá inteligence dostane daleko větší prostor, než v letošním roce. I tentokrát se má jednat o hlavní nástroj mobilních výrobců k tomu, jak se oproti konkurenci odlišit.



Apple Intelligence ale i další současná AI řešení nám letos daly jen ochutnat, příští rok by mělo dojít k rapidnímu vývoji AI, který přinese nové funkce. Hardware bude spíše přešlapovat na místě, tím hlavním bude i příští rok umělá inteligence

Jedním z hlavním trendu u telefonů má být v příštím roce výraznější propojení chytrých asistentů napojených na velké jazykové modely (LLM). Letos jsme viděli spojení Apple Intelligence a Siri, nebo Gemini a Google Asistenta na Androidu. V příštím roce čekáme další podobná řešení, třeba využitím ChatGPT, a také vylepšení konverzačních schopností asistentů, na které už nebudeme mluvit jako roboti, ale stejně ležérně, jak se bavíme se svými blízkými.

AI optimalizuje telefon a zlepší zabezpečení

Umělá inteligence by měla výrazněji zasáhnout do chodu telefonů. Třeba optimalizovat úložiště, ještě více vylepšit fotky nebo prodloužit výdrž baterie. AI by mohla lépe odhadovat chování uživatele a podle toho inteligentně alokovat systémové zdroje. AI by měla v příštím roce vylepšit i funkce pro soukromí a zabezpečení. Detekce krádeží u Androidů, ke které se také využívá umělá inteligence, byl zřejmě jen začátek.



Dosud bylo nepsaným maximem topmodelů 5 000 mAh. Už v příštím roce čekáme nárust kapacity až na 6 000 až 8 000 mAh. Díky bateriím nové generace při nárustu kapacity nijak výrazně nenarostou rozměry baterií ani samotných telefonů

Vzrůstající výkon umělé inteligence na zařízení zřejmě skokově zvýší průměrné kapacity baterií. Zatímco až dosud byla nepsaným stropem u běžně dostupných telefonů kapacita 5 000 mAh, v příštím roce naroste maximální kapacita až na 8 000 mAh. Třeba proto, že se začnou častěji využívat křemíko-uhlíkové baterie. Nové baterie chystá i Apple, Samsung zase ladí tzv. solid-state baterie. A pak tu máme novou generaci úspornějších top procesorů, díky nimž na tom budou i telefony s 5 000 mAh baterií lépe, než o generaci dříve.

Jedním z dalších rostoucích trendů, který má být v příštím roce ještě výraznější, je zájem o hloupé telefony. Nemusí se jednat jen o telefony pro „digitální detox“, ale o telefony pro uživatele, kteří nechtějí být rozptylováni chytrými funkcemi. A zatímco před uživatelé touto formou spíše protestovali proti systému a dominanci chytrých telefonů a sociálních sítí, pomalu se z toho stává trend, se kterým je třeba počítat. V příštím roce by tak mělo dojít na oznámení více „hloupých“ telefonů, než letos.

Rok 2025 by také mohl konečně přinést levnější skládací telefony. Na trojitou skládačku od Huawei by mohl navázat Samsung, hovoří se o rolovacích zařízeních nebo o cenově dostupných véčkách. A právě tento trend by mohl odstartovat ve druhé polovině příštího roku. Čím více značek začne nabízet levnější skládací telefony, tím rychleji se jejich cena bude snižovat. A to může klesajícímu segmentu výrazně pomoci, v posledních letech se totiž ceny držely relativně vysoko.

Elon Musk v příštím roce zprovozní na globální úrovni mobilní satelitní konektivitu, a my doufáme, že stávající služby od Applu a od Googlu rozšíří svou dostupnost služeb i do Česka. Pokud ano, už se nestane, že bychom si kvůli nedostatečnému mobilnímu signálu nezavolali nebo neposlali textovku. Čekáme i větší důraz na ekologii, větší počet součástek bude vyrobený z recyklovaných materiálů, resp. se budou zvyšovat podíly recyklátů. Čím více procent, tím budou značky vnímány jako „zelenější“. A to by mohlo imponovat specifické skupině uživatelé, kteří dbají na ekologii. Od stoprocentně recyklovaných produktů to ale ještě bude hodně daleko.

Via Forbes