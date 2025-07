Mobilní verze Gemini umí analyzovat obsah videí a rozpozná i objekty, které byste sami přehlédli

Gemini ve smartphonech povýšilo na verzi 2.5 Pro a současně s tím Google do mobilní verze přidal možnost uploadování videí. Už dříve jste mohli Gemini nahrát fotografii nebo dokument a doprovodit je zvídavými dotazy, nově mu můžete jako zdroj přidat vlastní video. Nemyslíme tím odkaz na video z YouTube ale konkrétní video, které jste třeba natočili vašim telefonem.



Gemini v mobilu může analyzovat videa. V prvním případě jen popsal video ze zahrady, v případě druhém však dokázal spočítat průjezd aut, nejčastější barvy automobilů a také prozradil SPZ vozů, které šly ze záznamu rozeznat

Při spuštění Gemini stačí stisknout ve spodní liště tlačítko se symbolem plus a vybrat Galerii nebo Soubory. Pokud se vám ve kterékoliv této sekci ukáží i videa, znamená to, že už je Gemini u vašeho účtu podporuje. To však zatím neplatí o všech účtech, protože se podpora této funkce (jak už je to u Googlu pravidlem) do telefonů dostává postupným tempem. Pokud jsou ve vašem případě videa zašedlá, musíte si na podporu videí ještě nějakou dobu počkat. S analýzou videí se navíc počítá i u bezplatných účtů.

Gemini si poradí i s objekty v pohybu

Jak to probíhá dále? Vyberete si video z paměti telefonu, které Gemini nahrajete k analýze. Při nahrávání samozřejmě už můžete diktovat nebo napsat prompt. V prvním videu ze zahrady mě jen zajímalo, co se vše Gemini dokáže ze záznamu rozpoznat. AI od Googlu to ale měla hodně jednoduché, delší dobu zvládá rozpoznávání obrázků a video pro ní nebylo nic těžkého. Poznala třeba rostliny na zahradě, nezralá jablka na stromě nebo zrající okurku ve skleníku.

Mnohem zajímavější byla dynamičtější scéna, kdy jsem vytvořil minutový záznam projíždějících aut v obou směrech. Chtěl jsem vědět počet a barvu aut i to, která byla nejčastější, a také mě zajímaly SPZ aut, které Gemini dokáže přečíst. Výsledkem byla rychlá analýza aut, nejčastější bylo bílé a u dvou vozidel Gemini uvedl i přesné SPZ, které jsme však ve screenshotu rozmazali. Osobně jsem z práce s videem u Gemini příjemně překvapený, samozřejmě ale musíte myslet na to, že zpracování a analýza videa chvíli trvá. U mého téměř minutového videa jsem na analýzu a sepsání výsledku čekal zhruba tři minuty. Můžete samozřejmě dělat v telefonu něco jiného nebo telefon zamknout, později jen stačí obnovit Gemini a hned uvidíte výsledek vašeho textového promptu.

A využití? Třeba pro vyhledání konkrétní scény z videa. Pokud máte spoustu podobných videí z dovolené, asi se vám úplně nechce procházet každé z nich, abyste si našli jedno s konkrétní scénou. Takhle můžete zaúkolovat Gemini, který vám prozradí, zda je kýžená scéna v daném videu či nikoliv.