Mobilní výrobci už nás tolik nezahlcují novinkami. V loňském roce uvedli na trh „jen“ 500 nových smatphonů

Asi i vy musíme mít někdy pocit, že mobilní výrobci, zejména čínské značky nebo jihokorejský Samsung, na trh chrlí doslova jeden telefon za druhým. Pravdou však je, že rekordní roky, kdy docházelo k obrovskému množství premiér, máme dávno za sebou. V průběhu covidu došlo k viditelnému snížení počtu mobilních novinek, které následoval mobilní „růst“. Minulý rok byl na novinky spíše střídmější, od rekordního roku 2014 měl ale hodně daleko...



Statistika nově oznámených mobilních telefonů v letech 2000 až 2023

Podle zdroje, který vychází z databáze mobilních zařízení, které se v daném roce objevily na trhu, došlo v roce 2023 k uvedení 503 mobilních novinek. V praxi může být toto číslo ještě o něco nižší, protože jeho součástí jsou i různé regionální verze stejných telefonů, které často mívají stejné označení. A také telefony, které se nedostanou do Evropy, potažmo do Česka. Zatímco v posledních třech letech čísla nových smartphonů na trhu rostla (zejména čínské značky si potřebovaly vytvořit rozsáhlý „katalog“), vloni se dostala zhruba na úroveň covidových let.

Některé značky zmizely, jiné změnily strategii

K absolutnímu rekordu však měla čísla hodně daleko. Drží jej rok 2014, v němž výrobci uvedli na trh 829 různých mobilních telefonů. V průměru to dělá více než dva nové telefony každý kalendářní den. Na podobná rekordní čísla se už nikdy nedostaneme, a to proto, že se mobilní výrobci za poslední roky vyčerpali, spousta z nich zmizela z trhu (BlackBerry, LG, Ericsson, a další) nebo mají podstatně menší podíl na trhu, než před deseti lety (Sony, Nokia, HTC atd.)

503 novinek za loňský rok znamená, že za týden výrobci v průměru uvedli zhruba 10 nových smartphonů. I to je velmi vysoké číslo, i tentokrát však zahrnuje i regionální varianty. A také telefony, které se třeba nabízí jen v některých částech světa. Mezi výrobce s největším počtem telefonů v loňském roce patřilo Vivo (65), Xiaomi (40) a Oppo (35). A zatímco dříve byl Samsung považován za značku, která chrlí na trh telefony jako na běžícím pásu (tři roky po sobě se držel přes metu 100 mobilních novinek za rok), tato strategie už dávno neplatí. Vloni uvedl na trh 23 mobilních novinek, a třeba Apple jen čtyři.

Za zmínku stojí i počty mobilních novinek za rok u několika vybraných značek. Nokia se kolem roku 2008 dostala na 50 telefonů, Xiaomi se před několika lety vyšplhalo na sedmdesátku, poté však počty telefonů zredukovalo. Huawei jich nejvíce mělo třicet, po známé kauze ale počty telefonů poklesly. LG v dobách své největší slávy (2010) na trh dodalo za rok téměř 70 různých modelů. U Sony (včetně Sony Ericssonu) to bylo ve „zlaté éře“ maximálně okolo třiceti. Snad jediná Motorola se v předchozích letech dokázala přiblížit svému maximu, což bylo lehce přes 40 novinek mezi roky 2010 a 2012.

Zdroj: Xatakon