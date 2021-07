Mobilní Windows 10 navždy. V nové marvelovce ožívá stará Nokia Lumia

Jsou tomu již bezmála čtyři roky, co Microsoft ukončil vývoj mobilních Windows. U připravované marvelovky Black Widow se však zřejmě zastavil čas. V rámci cíleného product placementu se na scéně (hned několikrát) objeví stařičká Nokia Lumia se systémem Windows 10 Mobile! Kdo by to v dnešní době dominance Androidu a iOS, a po několika let od konce mobilních Windows, čekal? A co si od toho Nokia s Microsoftem vlastně slibují?

Děj filmu je zasazen do roku 2016, takže prezentovaná Nokia Lumia hraje „dobovou kulisu“. Před pěti lety jste mohli ještě v oběhu skutečně ještě mohli potkat smartphony s operačním systémem Windows, nicméně nasazení tohoto systému ve filmu vydaném v roce 2021 působí dost úsměvně. Mnohem větší cílený zásah z product placementu by měl Microsoft se svým Surface Duo. Zdá se však, že tato skládačka zatím není dostatečně retro pro svou futuristickou filmovou premiéru.

Představení Microsoft Surface Duo:

Zdroj Twitter