Od Alcatelu až po ZTE. V Česku působí na 30 značek mobilních telefonů, znáte je všechny?

V Česku můžete vybírat telefony zhruba třicítky značek, které na našem trhu oficiálně působí. Některé jsou už jen „kostrami“ dnů minulých, využívá se známý název, jenže výrobu zajištuje někdo úplně jiný. Všechny u nás působící značky jsme srovnali podle abecedy. Ke každé přidáváme základní charakteristiku, přehled portfolia a zmíníme i telefony, o které je největší zájem. Alcatel Země: původně Francie, dnes Čína

původně Francie, dnes Čína Na trhu od: 1997

1997 Rodina: TCL (výroba), Nokia (vlastník licence)

Značka Alcatel se pojí s prvními českými mobilními krůčky. Mnoho z nás dodnes pamatuje na Alcately řady OneTouch, které se s různobarevnými kryty prodávaly v sadách Go s předplacenými kartami. Cíl byl už před lety zřejmý, nabídnout cenově dostupné telefony k dobovým trhákům značek Ericsson, Siemens a Nokia. Značka jako taková dnes existuje jen díky licencování. Formálním vlastníkem je finská Nokia, práva na značku však přeprodává čínské firmě TCL. Ta až do roku 2021 používala u telefonů logo Alcatel (v posledních letech spíše sporadicky, a to jen u nejlevnějších telefonů), dnes už však brand Alcatelu z trhu téměř zmizel. Je totiž synonymem jen pro úplně ty nejlevnější telefony od TCL, ostatní už firma umisťuje na trh pod svou vlastní značkou. Logo Alcatelu se v průběhu historie hned několikrát měnilo, to poslední bylo oznámeno v roce 2016. Nejoblíbenější Alcately Alcatel 1 2021 5033FR Alcatel 1068D Alcatel 3085X 4G Alcately, které můžete najít na trhu, charakterizuje důraz na co nejnižší cenu. Mezi smartphony najdete několik let staré chytré telefony či hloupé telefony klasické či véčkové konstrukce, popř. telefony pro seniory. U smartphonů se jedná o modelovou řadu Alcatel 1, u zbývajících telefonů nemá značení přesně daný formát. Nejlepší dny však má Alcatel už dávno za sebou.

Aligator Země: ČR

ČR Na trhu od: 1996 (jako výrobce příslušenství), 2009 (telefony)

1996 (jako výrobce příslušenství), 2009 (telefony) Rodina: Adart Computers

Česká značka Aligator vznikla v roce 1996, primárně dodávala neoriginální příslušenství pro mobily prodávané v síti Eurotelu a Paegasu. Firma vznikla pod hlavičkou společnosti Adart Computers, která ze zahraničí dovážela komponenty, a stavěla z nich počítače- Později se značka pustila do foťáků DigiCam, mp3 přehrávačů DigiBeat, ovšem nejvíce se ji vždy dařilo s telefony. První dorazily na trh těsně před iPhonem, jenže byly velmi jednoduché. I proto se Aligator začal zaměřovat na úzkou skupinu lidí – seniory. V portfoliu značky najdeme, jak tlačítkové telefony, tak Android smartphony s jednoduchým launcherem řady FiGi. Přízvisko Dual, Suo nebo Dual SIM označuje telefony se dvěma SIM kartami (často ještě v kombinaci microSIM + nanoSIM), ostatní modely mají všeříkající doplňkové označení Senior. V aktuální nabídce jsou i starší véčka nebo odolné tlačítkáče. Nejoblíbenější telefony značky Aligator ALIGATOR D950 Dual sim ALIGATOR A675 Senior Aligator S6100 Senior Jedná se o českou společnost, která u svých telefonů klade důraz na jednoduchost a nízkou pořizovací cenu. Tlačítkové telefony začínají pod tisícovkou, základní Android pořídíte zhruba za dvojnásobek. Značku v televizním vystoupení zviditelnil svojí grimasou bývalý prezident Miloš Zeman.

Apple Země: USA

USA Na trhu od: 2007

2007 Rodina: Apple

Technologický gigant a „trendsetter". Značka Apple v roce 2007 představila iPhone a s tím změnila mobilní svět. Dodnes se jedná o firmu, která má velkou sílu v oblasti marketingu, a dokáže úspěšně „prodat" své technologické inovace, i přesto, že je někteří výrobci Androidů nabídli již dříve. Největší výhodou je to, že si Apple vyvíjí i vlastní software, který nasazuje na vlastní hardware. Značka má také velmi loajální uživatele, a na trhu nabízí smartphony (iPhone) i tablet (iPad), chytré hodinky, VR brýle, sluchátka a doplňkové příslušenství. V zařízeních značky běží systém iOS, pro něhož je namíru vyráběn hardware, zejména procesory. Design iPhonů a iPadů se mezigeneračně nijak zásadně nemění. Na jednu stranu uživatelé používají „stále stejný" iPhone, na stranu druhou jim nové zařízení nepřipadá cizí, a rychle se na něj zvyknou. Nejoblíbenější iPhony Apple iPhone 14 128GB Apple iPhone 14 Pro 128GB Apple iPhone 13 mini 128GB V Česku Apple nabízí stejné produkty, jako na zahraničních trzích. Tedy několik posledních řad iPhonů (nové se na trh dostávají vždy v září), lehce ořezaný iPhone SE a několik variant iPadů. I zde je výběr od základních modelů pro profesionální tablety. Zatímco u tabletů se kvůli opakovanému značení objevuje často i rok jeho uvedení v závorce, u iPhonů se pokračuje v číselné řadě.

Asus Země: Tchaj-wan

Tchaj-wan Na trhu od: 2014 (ZenFone), 2018 (ROG Phone)

2014 (ZenFone), 2018 (ROG Phone) Rodina: Asustek

Asus je pátým největším výrobce počítačů na světě, a smartphony jsou jen okrajovou součástí jeho technologického byznysu. Značka oslovuje zejména mobilní hráče a náročnější uživatele, které si ve stávající podobě u jiných značek, ať již s ohledem na fyzickou výbavu telefonu nebo cenu, nemohou vybrat. Asus se v posledních letech soustředí jen na dvě výrazné kategorie produktů, které jsou dané modelovými řada ZenFone a ROG Phone. První se týká zajímavě vybavených telefonů s prémiovými specifikacemi, stylovým designem a často i s trochu kompaktnějšími rozměry, druhá se od roku 2018 věnuje herním telefonům. Asus dlouhou dobu u telefonů používal své běžné logo, až s nástupem roku 2023 vsadil na jeho modernizovanou podobu. V Česku se nabízí všechny modely od Asusu, ale jsou v rámci portfolia značky bráno spíše jako doplněk. Asusu žije zejména prodejem notebooků, smartphony tvoří jen velmi malou část jeho byznysu. Jenže, zatímco jiné firmy by to dávno vzdaly, Asus i nadále drží při životě hned dvě modelové řady.

CAT Země: Velká Británie

Velká Británie Na trhu od: 2012

2012 Rodina: Bullitt Group (výroba), Caterpillar (vlastník licence)

Značka CAT je světoznámým výrobcem stavební techniky, ovšem nezahálí ani na poli mobilním. CAT totiž svou značku propůjčil britské firmě Bullitt Group, která ji může používat u hloupých telefonů, smartphonů i u doplňkového příslušenství. Zajímavostí je, že všechny telefony značky CAT jsou navrženy do terénu, takže splňují zvýšenou odolnost. Mimo zkráceného názvu se někdy používá i označení „Caterpillar". Telefony od CATu, nejen, že vypadají odolně, ale také splňují normy IP68 či IP69K, a dále pak americký armádní standard MIL-STD810G nebo H. Značka se však nebojí ani moderních technologií. Nabízí několik telefonů do terénu s podporou 5G, odolný 5G modem, telefon s termovizí nebo smartphone, který podporuje satelitní konektivitu. Nejoblíbenější telefony značky CAT Caterpillar CAT S75 6GB/128GB Caterpillar CAT S42 H+ Caterpillar CAT B26 V Česku operuje značka od roku 2012, kdy začala nabízet superodolné telefony s Androidem. V současné době jsou její telefony rozděleny do několika produktových řad. CAT B je určena pro „hloupé" tlačítkové telefony, CAT Q pro modemy, Cat S pak pro smartphony. Čím vyšší číslo za počátečním písmenem, tím lepší je výbava telefonu. Telefony od CATu jsou k dispozici v běžné distribuční síti.

Doogee Země: Čína

Čína Na trhu od: 2013 (v ČR oficiálně 2017)

2013 (v ČR oficiálně 2017) Rodina: Doogee

Doogee je synonymem levných odolných telefonů. Původně španělská značka záhy přešla do čínských rukou se sídlem v Shenzenu. Specializuje se na „klasické" a „flagship" odolné telefony. Mimo odolných telefonů nabízí Doogee i běžné smartphony a tablety. Jedním z jejich hlavních prodejních kanálů je Aliexpress. Dooge v minulosti nabízelo i telefony s vekou kapacitou baterie (řada BL), v posledních letech však od této taktiky firma ustoupila. A pokud nabízí telefon s obří baterií, je zařazen ve stávajících modelových řadách. Nejoblíbenější telefony Doogee DOOGEE S41 Pro Doogee V Max 12GB/256GB Doogee V30 5G 8GB/256GB Doogee se v Česku poprvé ukázalo v roce 2014, kdy jej začal do země dovážet soukromý subjekt. Oficiální vstup na trh čekal Doogee až o tři roky později. Značka má v Česku vlastní regionální stránky, které slouží jako e-shop. Nabízí na nich telefony (standardní řady S, a výkonné modely V), tablety (řada Tablet T) a hodinky. Vybrané produkty jsou k dostání i v běžné české prodejní síti.

Evolveo Země: ČR

ČR Na trhu od: 2005 (jako značka Evolve), 2013 (jako Evolveo)

2005 (jako značka Evolve), 2013 (jako Evolveo) Rodina: Abacus Electric

Evolveo je českou značkou spotřební elektroniky, která vznikla v roce 2005. Vlastní ji firma Abacus Electric z Českých Budějovic. V roce 2013, kdy vstoupila na anglicky mluvících trhy, se firma přejmenovala z Evolve na Evolveo. Do té doby telefony značky figurovaly jen ve střední Evropě. Pod značkou Evolveo se vyrábí počítačové komponenty, spotřební elektronika, chytré alarmy, fotopasti, kamery, vysavače, set-top boxy nebo videotelefony. V nabídce nalezneme také nabíjecí stanice, bezdrátové reproduktory, sluchátka, dětské chůvičky nebo vysílačky. Značku však známe zejména díky levným tlačítkovým telefonům pro seniory, ve většině případů se typickým dobíjecím stojánkem. Nejoblíbenější telefony Evolveo Evolveo EasyPhone XD EVOLVEO StrongPhone Z5 EVOLVEO EasyPhone EB Telefony značky Evolveo se dělí do dvou základních kategorií. Řady EasyPhone se soustředí na maximální jednoduchots s SOS tlačítkem, FM rádiem, svítilnou a u vyšších modelů i s dodatečnou výbavou (např. senzor, pádu, fotoaparát, Bluetooth). Řada StrongPhone zase cílí na maximální odolnost vůči vnějším elementům. U obou řad je vidět důraz i na co nejnižší pořizovací cenu.

Google Země: USA

USA Na trhu od: 2010 (Nexus), 2014 (Pixel)

2010 (Nexus), 2014 (Pixel) Rodina: Alphabet

Globální vyhledávací gigant před lety odkoupil část paběrkující firmy HTC, což mu umožnilo vyábět své vlastní telefony. Ještě předtím Google zadával výrobu svých telefonů (nesly ještě název Nexus), ostatním OEM výrobcům. Průběžně mezi ně patřil Samsung, Huawei nebo LG. Od roku 2016 však z pera Googlu vznikají už jen a jen Pixely. Googlu trvalo velmi dlouhou dobu, než pod svými křídly vytvořil ucelené portfolio produktů. A to je důležité zejména proto, že Google vydává nové verze Androidu (a Wear OS), které upravuje na míru zařízením jednotlivých konstrukcí. Produkty z vlastní stáje, např. smartphony, tablety nebo skládačky, využívají čistý Android, který však má specifické přídavky, které zařízení jiných OEM výrobců postrádají. Google však hardware příliš „neumí", nově uváděné produkty často zlobí kuriózní chyby a nedostatky, na které u jiných značek prakticky nenarazíte. Nejoblíbenější Pixely Google Pixel 7a 5G 8GB/128GB Google Pixel 6a 5G 6GB/128GB Google Pixel 7 5G 8GB/128GB Google a Česku, to je samo o sobě velmi smutná kapitola. Oficiální cestou se do Česka žádný hardware od Googlu nedodává. A pokud se na trhu něco objeví, jde to „na triko" mobilním prodejcům, kteří si na vlastní riziko produkty dováží do Česka po vlastní ose. A nic na tom nezměnila ani avizovaná užší spolupráce Vodafonu a Googlu v Evropě, Česku se totiž tato dohoda zcela vyhnula. Nedostupnost produktů oficiální cestou znamenala i to, že 5G se Pixely naučily až v červnu 2023.

Honor Země: Čína

Čína Na trhu od: 2013

2013 Rodina: dříve Huawei, dnes samostatný Honor

Firma Honor se zrodila jako podznačka v té době dominantního Huawei (dříve byl Honor jednou z produktových řad Huawei), a do dnešních dní sídli ve Shenzenu. Pod taktovkou Huawei zažila firma strmý růst a hrozil ji i strmý pád. Kvůli sankcím uvalených na

HTC Země: Tchaj-wan

Tchaj-wan Na trhu od: 2006 (pod názvem HTC, dříve využívala označení Qtek)

2006 (pod názvem HTC, dříve využívala označení Qtek) Rodina: HTC

HTC Portfolio: střední a nižší třída, VR brýle Mluvit o HTC jako o existující firmě by bylo bláhové, značka se taktak drží nad propastí, a vydávání levných a nezajímavých telefonů pod licencí ji plusové body rozhodně nepřidá. Jenže, bylo to právě HTC, které odstartovalo trend smartphonů ve velkém stylu. Dnes si na ni však vzpomene už jen málokdo... V první vlně HTC nabízelo telefony pod brandingem operátorů, až později přešlo na produkci pod svou vlastní značkou. Když si přečtete označení HTC Desire, HTC Wildfire nebo HTC One, vybaví se vám ikonická zařízení ze smartphonové historie. HTC vyrobilo první Android T-Mobile G1 nebo první Pixel. Svého času vyráběla telefony i s Windows Mobile a Windows Phone, dnes se její aktiva soustředí primárně na VR brýle HTC Vive. Telefony jsou dávno upozaděny, resp. HTC se snažilo segment telefonu restartovat tolikrát, že už to ani neumíme spočítat. A ani jednou to nevyšlo, a už zřejmě nikdy nevyjde. Nejoblíbenější HTC HTC U23 Pro 12GB/256GB nabízí 6 obchodů za ceny od 13 455 Kč Porovnat ceny HTC Desire 22 Pro 5G 8GB/128GB nabízí 9 obchodů za ceny od 5 115 Kč Porovnat ceny HTC One M9 nabízí 1 obchod za ceny od 2 670 Kč Porovnat ceny Další oblíbené HTC HTC nemá české webové stránky, odkaz přesměrovává na evropské stránky značky, jejich součástí je i webový obchod. Značka nabízí pouze dva telefony, gró nabídky tvoří VR brýle.

Huawei Země: Čína

Čína Na trhu od: 2011 (ČR)

2011 (ČR) Rodina: Huawei Technologies

Huawei Technologies Portfolio: střední třída, vyšší třída, tablety, skládačky, hodinky Huawei je globálním gigantem zařízení spotřební elektroniky, telekomunikačního a síťového vybavení. Značka si vedla na mobilním poli velmi dobře a tak v roce 2011 přišla i do Česka. Nabízela zajímavě vybavené telefony, které se umisťovaly vysoko ve fotografických žebříčcích, takže měla zálusk na to stát se v roce 2019 největším výrobcem na světě. V květnu téhož roku však tento plán zrušily americké sankce, Huawei přišel o dodávky hardwaru a softwaru amerických firem, a vyklidil pole konkurenci. Firma se s tím popasovala po svém. V Číně, která je stále jejím největším odbytištěm, do telefonů začala instalovat vlastní systém Harmony OS. Ve zbytku světa firma využívá AOSP verzi Androidu, ve kterém jsou Google služby nahrazeny balík HMS (Huawei Mobile Services). Právě nedostupnost aplikací od Googlu značce (mimo Čínu) velmi uškodila, a prakticky škodí do dnes. Nejoblíbenější telefony Huawei Huawei Mate 50 Pro 8GB/256GB nabízí 36 obchodů za ceny od 17 805 Kč Porovnat ceny Huawei Nova 9 8GB/128GB nabízí 47 obchodů za ceny od 5 988 Kč Porovnat ceny Huawei P60 Pro 8GB/256GB nabízí 30 obchodů za ceny od 23 995 Kč Porovnat ceny Další oblíbené telefony Huawei To však neznamená, že by to Huawei v Česku „zabalil“. I nadále si zde můžete koupit chytré hodinky, tablety s AOSP Androidem, notebooky nebo telefony. Konkrétně modely vlajkových řad P a Mate, či některé z posledních generací skládacích hybridů a véček. Pro firmu je však palčivá i ztráta přístupu k 5G sítím. Značka využívá 5G čipsety, jenže nejrychlejší datové přenosy u nich zapnout nemůže.

Motorola Země: USA (vlastník je čínský)

USA (vlastník je čínský) Na trhu od: 1996

1996 Rodina: Lenovo (dříve i Google)

Lenovo (dříve i Google) Portfolio: nižší, střední a vyšší třída, skládací véčka Motorola byla jedním z průkopníků mobilních technologií, vděčíme jim za vůbec první telefon na světě. Motorole se nepodařila transformace do podoby moderní novodobé firmy, a tak ji musel v roce 2012 odkoupit Google. Udělal to zejména kvůli důležitým patentů. A když po dvou letech Motorolu prodával za čtvrtinovou cenu Lenovu, všechny potřebné patenty si nechal. Telefony Motorola dodnes používají své ikonické logo M, což se ani po akvizici Lenova nijak nezměnilo. Telefony značky se vyznačují čistým Androidem, v němž je pouze několik aplikací od Motoroly, které vyplňují „prázdné místo“ v systému. Za zmínku stojí třeba možnost personalizace systému nebo desktopový režim Ready For. Telefony od Motoroly vsází na jednoduchost a na maximálně přehledné portfolio. Nejoblíbenější Motoroly Motorola Moto G72 8GB/128GB nabízí 66 obchodů za ceny od 5 300 Kč Porovnat ceny Motorola Edge 30 Neo 8GB/128GB nabízí 63 obchodů za ceny od 7 418 Kč Porovnat ceny Motorola Moto G32 6GB/128GB nabízí 64 obchodů za ceny od 3 988 Kč Porovnat ceny Další oblíbené Motoroly Telefony značky se na našem mobilním trhu vyskytují prakticky od jeho začátků. Nižší třídu zastupují modely Moto E, střední třídu obstarává řada Moto G, nejvyšší třídu pak Motorola Edge. Ještě výše stojí skládací Razry.

Nokia Země: Finsko

Finsko Na trhu od: 1991

1991 Rodina: FIH Mobile

FIH Mobile Portfolio: nižší třída Telefony značky Nokia jsou myšlenkovým pokračovatelem původní finské Nokie. Ta měla turbulentní minulost, protože své síly spojila s Microsoftem. Vsadila na operační systém Windows Phone, který ale kýžené ovoce nepřinesl. Nokia pokračovala ve výrobě hloupých telefonů a posléze začala svou značku licencovat firmě HMD Global, která začala a stále vyrábí telefony s Androidem. Značka tu a tam vsadí na historickou notu a nabízí „reinkarnované“ tlačítkové modely, aktuálně se však soustředí zejména na cenově dostupné smartphony s Androidem. Telefony mají čistý Android, výbavově se drží spíše při zemi a u vybraných telefonů se počítá i se širší softwarovou podporou. U vybraných modelů na ní navazuje i hardware, protože u několika modelů lze uživatelsky velmi snadno vyměnit třeba baterii, displej nebo systémový konektor. Nejoblíbenější Nokie Nokia 3310 2017 Dual SIM nabízí 82 obchodů za ceny od 1 229 Kč Porovnat ceny Nokia 230 Dual SIM nabízí 87 obchodů za ceny od 1 439 Kč Porovnat ceny Nokia 6310 2021 nabízí 70 obchodů za ceny od 1 273 Kč Porovnat ceny Další oblíbené Nokie Telefony značky Nokia, i přesto, že se mezitím změnil jejich výrobce, jsou s námi od mobilních počátků. V současném portfoliu najdete, jak tlačítkáče, tak smartphony. Základní modely patři od řady C, uprostřed stojí „géčka“, nejvýše pak řady X a XR s delší softwarovou podporou. I ty však specifikace spadají maximálně do střední třídy. Od Nokie si můžete pořídit dokonce i tablet.

Realme Země: Čína

Čína Na trhu od: 2019

2019 Rodina: BBK Electronics

BBK Electronics Portfolio: nižší a vyšší střední třída, cenově dostupné flaghshipy Realme je velmi mladým hráčem mezi mobilními výrobci, který se primárně zaměřuje na mladé. U telefonů jim „dávkuje“ prémiové funkce, stylový design a přitom drží slušnou cenovou politiku, popř. odebírá funkce tam, kde to až tolik nevadí. Značka vznikla v roce 2018, o rok později už prodávala i v ČeskU. Slogan „Dare to Leap“ se často objevuje přímo na zadní straně telefonů. Realme si na trhu připsalo několik prvenství, např. jako první nabídlo telefon se 64Mpx foťákem, ale má za sebou i několik kontroverzí. Třeba sluchátky, která připomínala AirPody nebo podváděním v benchmarku Antutu. Značka má největší dosah na mladé uživatele, kterým chce imponovat zejména fotoaparáty či výdrží na jedno nabití. Nejoblíbenější telefony Realme Realme 10 8GB/128GB nabízí 28 obchodů za ceny od 4 780 Kč Porovnat ceny Realme C55 8GB/256GB nabízí 30 obchodů za ceny od 4 579 Kč Porovnat ceny Realme C55 6GB/128GB nabízí 30 obchodů za ceny od 3 730 Kč Porovnat ceny Další oblíbené telefony Realme V Česku má značka k dispozici slušné spektrum produktům. Od odlehčených „céček“ pro vyšší střední třídu v podání číselně označených Realme, až po cenově dostupné herní telefony (GT). Realme se nebojí alternativních materiálů na zadní straně, 200Mpx fotoaparátů, rychlonabíjení ani 5G sítí. Nejpopulárnější jsou spíše levnější modely s cenovým rozpětím 4 - 7 tisíc korun.

Redmi Země: Čína

Čína Na trhu od: 2019

2019 Rodina: Xiaomi

Xiaomi Portfolio: nižší a střední třída Redmi, to bylo dlouhou dobu synonymum populární telefonů střední třídy u Xiaomi. Jenže, značka své původní postavení výrazně přerostla, a tak z ní Xiaomi udělalo samostatnou podznačku. Značka navenek funguje samostatně, jenže její distribuci stále zajišťují stejné kanály, které obstarávají i telefony značky Xiaomi. Důležitým středobodem telefonů Redmi je co nejzajímavější poměr výkon/cena. Telefony s Androidem využívají nadstavbu MIUI. V globálním měřítku se bavíme spíše o telefonech nižší a střední třídy, které končí na hranici 12 tisíc korun. I přesto však telefony značky oplývají rychlým dobíjením, AMOLED displeji či fotoaparáty s vyšším rozlišením. Nejznámější je bezesporu ikonická řada Redmi Note, v některých obchodech však najdete telefony Redmi stále doplněné úvodním názvem Xiaomi. Ano, i z toho je vidět, že jsou si obě firmy stále hodně blízko. Nejoblíbenější telefony Redmi Xiaomi Redmi Note 12S 8GB/256GB nabízí 86 obchodů za ceny od 4 930 Kč Porovnat ceny Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 8GB/256GB nabízí 79 obchodů za ceny od 8 349 Kč Porovnat ceny Xiaomi Redmi Note 12 4GB/128GB nabízí 106 obchodů za ceny od 3 520 Kč Porovnat ceny Další oblíbené telefony Redmi V Česku seženete telefony Redmi všude tam, kde se nabízejí i telefony Xiaomi. U všech modelů existuje hned několik paměťových a barevných variant, a tak si můžete vybrat ideální kombinaci. Nejvýše stojí zmiňovaná řada Redmi Note. Pokud označení „Note“ chybí, dostáváme se do nižší třídy. Céčko v názvu značí tu úplně nejnižší výbavu. U nejlevnějších telefonů se v názvu vyzdvihuje podpora NFC, u těch dražších je zase v pojmenování přímo vyznačena podpora 5G.

TCL Země: Čína

Čína Na trhu od: 2019

2019 Rodina: TCL

TCL Portfolio: nižší třída TCL dlouhodobě vyráběla telefony pro domovský trh, v roce 2004 odkoupila značku Alcatel, díky které mohla dobývat západní trhy pod notoricky známým brandem. Samotná značka TCL byla v době své expanze do Česka známá spíše jako výrobce televizí. Od telefonů TCL nečekejte žádný maximální výkon, často se jedná o levnější modely, u kterých je kladen důraz primárně na cenovku, a funkce jsou trochu (více) v pozadí. Cena telefonů se jen výjimečně vyškrábe přes 7 tisíc korun. \N Značka nás navíc pravidelně zásobuje zajímavými koncepty a produkty, např. skládacími prototypy, OLED brýlemi, hodinkami nebo displeji, které připomínají barevný elektronický inkoust. Nejoblíbenější telefony od TCL TCL 40SE 6GB/256GB nabízí 25 obchodů za ceny od 3 978 Kč Porovnat ceny TCL 30SE 4GB/128GB nabízí 29 obchodů za ceny od 2 222 Kč Porovnat ceny TCL 30+ 4GB/128GB nabízí 26 obchodů za ceny od 3 399 Kč Porovnat ceny Další oblíbené telefony od TCL Čeští uživatelé slyší na cenu, a tak zde TCL nabízí povětšinou kompletní modelové řady telefonů. Levné smartphony doslova za pár tisíc koupíte v běžné distribuční síti.

Xiaomi Země: Čína

Čína Na trhu od: 2017

2017 Rodina: Xiaomi

Xiaomi Portfolio: vyšší střední třída a vyšší třída, náramky, hodinky Zatímco ještě před několika lety bylo Xiaomi synonymem levných a zajímavě vybavených telefonů, dnes už to neplatí. Tuto štafetu přebrala dceřiná značka Redmi. U Xiaomi zůstala nejvyšší řada Mi (od 12. generace se slovo Mi vypouští, zůstává jen číslo), která se nabízí v různých barevných a paměťových variantách. Do roku 2025 se chce značka stát světovou jedničku, a ještě více se zaměřit na high-end segment. Xiaomi je dále velkým výrobcem elektroniky, a mimo mobilů vyrábí např. koloběžky, roboty a chytrá zařízení různého druhu. Příchod značky do Česka znamenal otevírání obchodů Mi Store, ve kterých se před lety stály fronty na omezený počet zlevněných produktů. Značka u telefonů používá operační systém Android a nadstavbu MIUI, a dost často se v souvislosti s prostředím zmiňuje zobrazování reklam. A to ve větší míře, než u konkurenčních značek, uživatelé navíc často nemají žádnou představu o tom, zda, a kdy vůbec, jejich telefon dostane aktualizace Androidu či updaty zabezpečení. Nejoblíbenější telefony Xiaomi Xiaomi 13 8GB/256GB nabízí 67 obchodů za ceny od 17 175 Kč Porovnat ceny Xiaomi 12 5G 8GB/256GB nabízí 53 obchodů za ceny od 9 850 Kč Porovnat ceny Xiaomi 13 Pro 12GB/256GB nabízí 18 obchodů za ceny od 26 988 Kč Porovnat ceny Další oblíbené telefony Xiaomi V Česku má Xiaomi ucelené portfolio, ale jen proto, že na svém webu má i modely svých podznaček Redmi a Poco. Sama o sobě se soustředí na vyšší třídu. Na webu českého zastoupení, který vznikal několik let, můžete mimo telefonů pořídit i koloběžky, čističky vzduchu, domácí spotřebiče, vysavače, apod.