Mobvoi TicWatch GTH Pro jsou první chytré hodinky na světě, které dokáží zjistit stav vašich artérií

Společnost Mobvoi oznámila nové chytré hodinky TicWatch GTH Pro, které jsou vylepšenou verzí modelu TicWatch GTH. Hodinky připomínající spíše fitness náramek jsou výsledkem dvouleté spolupráce se společností CardieX.

Mezi hlavní přednosti hodinek patři kompletní analýza a stav vašich arterií a srdce, za což vám hodinky udělují tzv. „Arty Score“ od jedné do sta. To je kombinací měřených parametrů eCAP (Excercise capacity), Arty Age („věk“ arterií), HSX (Hearth Stress Index) a samotného srdečního tepu. Umělí inteligence vám následně doporučí, co dělat pro zvýšení tohoto skóre.

Kovové tělo hodinek s rozměry 43 × 35 × 10,5 mm jsou doplněny 20mm silikonovými řemínky. Na vnitřní straně hodinek se mimo duálního PPG snímače nachází i kontinuální měřič tělesné teploty. Hodinky dále změří okysličení krve, evidují kvalitu spánku a dokáže rozeznat až 14 různých cvičení. 1,55" čtvercový IPS displej s rozlišením 360 × 320 pix kryje 2,5D sklo, .

Krátké představovací video hodinek TicWatch GTH Pro:

Hodinky na jedno nabití vydrží sedm až deset dní, což znamená, že v nich, stejně jako u základního TicWatch GTH, běží uzavřený RTOS systém. Baterie má kapacitu 260 mAh, doplna ji dobijete za 2 hodiny. TicWatch GTH Pro se v tuto chvíli nabízí pouze v USA, kde stojí 99 dolarů. Pokud bychom částku převedli na koruny a připočetly DPH, mohly by u nás hodinky stát necelé tři tisíce. Firma Mobvoi však dostupnost a cenu hodinek v Evropě zatím neuvedla.