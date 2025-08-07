Módní véčko a sluchátka s krystaly. Motorola zahájila spolupráci s rakouskou značkou Swarovski

Motorola se z mobilních výrobců zřejmě nejintenzivněji zajímá o svět módy. Už před lety započala spolupráci s institutem Pantone, který sleduje a pomáhá určovat barevné trendy. Díky tomu má Motorola každoročně v kolekci telefony v těch nejaktuálnějších módních barvách. K této spolupráci se teď přidává partnerství se známou značkou Swarovski.
Prvními plody spolupráce je produktová řada nazvaná Brilliant Collection. Kolekce zahrnuje skládací telefon Motorola Razr 60 a bezdrátová sluchátka Moto Buds Loop. Oba produkty jsou opatřeny originálními krystaly od rakouského výrobce. Zařízení budou dostupná v nové barevné variantě označené jako Pantone Ice Melt. Jedná se o světlý odstín, který má podle výrobce evokovat led. Speciální povrchová úprava je kombinována s umístěnými krystaly Swarovski, které mají zvýraznit celkový vizuální dojem.
Véčko a klipy na uši
Véčkový telefon Motorola Razr 60 v této limitované edici obsahuje celkem 35 ručně umísťovaných krystalů Swarovski. Největší z nich se nachází na pantu zařízení a má 26 fazet. Povrch telefonu má texturu inspirovanou prošívanou kůží se 3D vzorem. Krystaly jsou integrovány i do tlačítek pro ovládání hlasitosti. K telefonu je přiloženo crossbody pouzdro ve stejném designu jako hlavní zařízení. Pouzdro slouží k bezpečnému nošení a uložení telefonu.
Bezdrátová sluchátka Moto Buds Loop byla dříve uvedena pouze v barevném provedení French Oak. Nyní budou k dispozici také ve variantě Ice Melt, která ladí ke stejně barevnému Razru. Sluchátka využívají zvukovou technologii Sound by Bose. Konstrukce je otevřená, což umožňuje uživatelům současně vnímat okolní zvuky během používání. Tvar sluchátek je navržen pro upevnění na vnější část ucha. Rám sluchátek je lehký a podle výrobce vhodný pro dlouhodobé nošení bez pocitu nepohodlí. Sluchátka se hodí jak na běžné nošení do práce, tak i na sport.
Motorola naznačila, že kolekce Brilliant je jednou z více spoluprací, které chystá s dalšími značkami ze světa módy a designu. Cílem je spojit technické vlastnosti zařízení s módními trendy a životním stylem uživatelů. Kolekce Brilliant bude k dispozici v omezeném množství. Výrobce neupřesnil konkrétní počet vyrobených kusů, ani datum zahájení prodeje. Do Evropy by se nicméně novinky dostat měly.
