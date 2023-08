Moment ukázal vyměnitelné objektivy pro iPhony a Samsungy. Mají lepší uchycení, větší rozměry a tlustší skla

Společnost Moment představila oživené portfolio doplňkových objektivů pro smartphony. Osm nových objektivů řady T-Series navazuje na předchozí řadu M-Series z roku 2017. Mezi hlavní novinky objektivů patří tlustší sklo (tj. nižší chromatická aberace), interní vylepšení pro ostřejší fotky a větší rozměry, aby se objektivy vešly na stále se zvětšující optiku (a počty) zadních fotoaparátů. Nové objektivy jsou dostupné pro iPhony 13 a novější, pro Pixel 7 a novější a pro Galaxy S22 a novější řady.

Společně s novými objektivy se dostanou do oběhu i pouzdra či klipy s většími bajonety pro pohodlné uchycení objektivů. A to, nejen u aktuálních, ale i u budoucích telefonů. Do vybraného krytu zacvaknete „lens mount“, který se pro každý telefon liší, a až do něj zašroubujete objektiv. Moment nabízí pro objektivy T-Series i uchycení pro 67mm filtry nebo přenosné brašny pro ochranu a přenášení objektivů.



Moment představil novou řadu vyměnitelných objektivů T-Series pro iPhony, Pixely a Samsungy řady Galaxy S

Objektivy je možné předobjednat na stránkách výrobce, a to poštovným zdarma po celém světě. A to, buď samostatně, nebo rovnou v sadě s krytem pro daný model telefonu. Na videu níže můžete vidět výstupy z jednotlivých objektivů v praxi. K prvním zájemcům dorazí nejdříve 7. září.

Součástí řady T-Series jsou tyto objektivy (ceny včetně DPH):

Anamorfický objektiv 1,33× nebo 1,55× - 4 000 Kč

Teleobjektiv 58 mm - 4 000 Kč

Širokoúhlý 18mm - 3 500 Kč

Rybí oko 14mm - 3 200 Kč

Makro 10× - 3 200 Kč

Nové doplňkové objektivy Moment pro fotomobily: