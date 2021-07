Monster Slayer. Pokémon Go vyšlapalo cestu, Zaklínač ji dovedl k dokonalosti

V průběhu uplynulých dní se na aplikační obchod Google Play a App Store dostala očekávaná mobilní hra The Witcher: Monster Slayer. Další adaptace legendárního zaklínače z dílny studia CD Projekt se tentokrát soustředí na rozšířenou realitu. Hra si vzala to nejlepší z Pokémon Go, jenže vše je zabaleno do mnohem „vyspělejší“ grafiky. Navíc nebudete chytat příšerky, ale likvidovat monstra, a to ve známých kulisách a grafice světa zaklínače, který jste již mohli vidět ve filmovém, herním či seriálovém zpracování.

Pokud jsou vám blízké základy hry Pokémon Go a máte rádi větší množství pohybu a fantasy, budete u této mobilní hry jako doma. Základem jsou souboje, do kterých musíte jít patřičně připraveni. Na úvodní soubojové stránce vidíte, proti čemu je nestvůra zranitelná, a podle toho se můžete vybavit. Souboje jsou akční, můžete se bránit, sekat do příšer rychle nebo pomalu, házet bomby nebo používat znamení. Mimo soubojů, z nichž padá loot, můžete připravovat lektvary, bomby, oleje a současně plnit úkoly, a tím si zvyšovat úroveň. Často vás zavedou na zajímavá místa v okolí.

Krátké videopředstavení AR hry The Witcher: Monster Slayer:

Hra má velký potenciál, vývojáři však mají na čem pracovat. V prvé řadě chybí jakákoliv interakce s dalšími hráči (mimo posílání dárků), dokážeme si představit guildy, skupinové úkoly a mnoho dalšího. Hra do mikrotransakcí nenutí, ovšem balíček za 129 Kč se stříbrným mečem vám toho může hodně ulehčit. Zamyslet se musíte i nad investicí do inventáře, který je v základu tak malý, že budete muset věci již brzy začít vyhazovat. Pokud máte rádi pohyb, RPG a fantasy, mobilního zabíječe monster rozhodně vyzkoušejte. Hra je bezplatně dostupná ke stažení na Google Play a na App Storu.