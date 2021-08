Moto G60s. Cenově dostupný Android se 120Hz displejem a 50W nabíjením

Motorola představila další smartphone do svého rostoucího portfolia, tentokrát se jedná o model Moto G60s, který dostal do výbavy 6,8" IPS TFT displej s rozlišením 2 460 × 1 080 pix a obnovovací frekvencí 120 Hz. Telefon, jehož tělo splňuje odolnost IP52, nabídne 5 000mAh baterii, kterou kabelem nabijete maximálním výkonem 50 Wattů. 12 minut nabíjení má stačit na dalších 12 hodin běžného provozu telefonu.

Na zádech jsou připraveny hned čtyři fotoaparáty. Hlavní 64Mpx foťák (F1.7) spojuje čtyři pixely do jednoho, při focení jej podporuje 8Mpx širokáč se 118° záběrem scény, 5Mpx makro a 2Mpx hloubkový objektiv. Selfie kamerka je šestnáctimegapixelová. Výpočetní výkon diktuje čipset Mediatek Helio G95 se 4 nebo 6GB operační pamětí, interní 128GB úložiště můžete rozšířit až 1TB microSD kartami. Telefon se bude prodávat jako hybridní DualSIM, případnou druhou kartu tedy vložíte do stejného slotu, kde by jinak byla paměťovka.

Maximem mobilních dat jsou sítě LTE, lokálně se k internetu připojíte přes Wi-Fi. S příslušenstvím bude telefon komunikovat přes Bluetooth 5.0. Do výbavy se dostalo i FM rádio. Motorola G60s bude v Česku k dispozici s Androidem 11 a nadstavbou My UX v barvách Ink Blue a Ice Mint. Telefon bude k dostání ve druhé polovině září za 6 499 Kč, v základní krabičce najdete mj. nabíječku, sluchátka i základní ochranný kryt. A to můžeme v dnešní době brát už trochu jako mobilní „nadstandard“.