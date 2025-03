Moto Remote Control usnadní správu firemních mobilů. Technik může na dálku udělat screenshot nebo stáhnout soubory

Motorola rozšířila svou bezpečnostní platformu ThinkShield své mateřské společnosti Lenovo o novou funkci Moto Remote Control, která usnadňuje vzdálenou diagnostiku a řešení problémů s firemními mobilními zařízeními.

Nový nástroj umožňuje IT pracovníkům na dálku poskytovat technickou podporu uživatelům firemních telefonů Motorola. Systém funguje na principu vzdáleného přístupu, který musí uživatel nejprve schválit, čímž je zajištěna ochrana soukromí.

Díky této funkci mohou IT administrátoři diagnostikovat problémy, pořizovat snímky obrazovky, přenášet soubory a vytvářet reporty, aniž by museli být fyzicky přítomni u daného zařízení. To přináší výhody zejména pro firmy s pracovníky na různých místech nebo při práci z domova.

V kritických situacích systém nabízí možnost okamžitého vzdáleného přístupu k zařízení i bez aktivní spolupráce uživatele. IT oddělení tak může rychle obnovit nastavení nebo vyřešit problémy s chybovými hlášeními. Podle společnosti Motorola je tato funkce zvláště užitečná v prostředích jako zdravotnictví nebo školství, kde je potřeba okamžitá IT asistence. Další výhodou tohoto řešení je možnost snížení počtu výjezdů techniků, což firmám ušetří čas i náklady.