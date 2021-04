Motorola chce patřit mezi lídry v 5G smartphonech. Už jich má celkem sedm

Motorola si v současné době připomíná dvě výročí. Před dvěma lety, konkrétně 3. dubna 2019, nabídla první komerčně dostupný smartphone s 5G konektivitou. Tehdy ještě nešlo o samostatné zařízení, ale o částečně modulární smartphone Moto Z3 s nasazeným 5G krytem Moto Mod.

Ve stejný den, ale už v roce 1973, tedy před 48 lety, předvedla americká firma první přenosný mobilní telefon v podobě prototypu modelu Motorola DynaTAC 8000X a uskutečnila z něj první telefonní hovor v mobilní síti. Na tyto milníky chce výrobce navázat také v oblasti současných rychle se rozvíjejících 5G sítí. Pro jejich využití má v nabídce už celkem sedm různých modelů.



Motorola má v nabídce těchto 7 smartphonů s 5G konektivitou | Zdroj: Motorola

Motorola dosud uvedla své 5G smartphony na více než třiceti trzích po celém světě. Mimo to drží rekord v nejrychlejším stahování do mobilu připojeného k 5G na milimetrových vlnách, a to 2 Gbit/s z února 2020. Uvedením cenově dostupnějších zařízení Moto G50 a Moto G100 chce výrobce přinést 5G technologii širšímu spektru zákazníků na dalších trzích světa.

Infografika: jak šel čas s Motorolou a 5G