Motorola Edge 20 jsou tři telefony se skvělým fotoaparátem, výbavou i cenou

Hektickému mobilnímu týdnu ještě zdaleka není konec. Zatímco v dosavadním průběhu prázdnin většina mobilních výrobců, zdá se, dovolenkovala, poslední červencový týden je všechno jinak. Po značkách Oppo, Vivo, Nokia a Huawei se do prezentaci svých novinek pustila i Motorola. A nejsou to žádné „doplňkové“ telefony, spíše zajímavé kousky střední a vyšší třídy, které dostaly do výbavy 108MPx foťák, OLED displeje a podporu 5G sítí.

Motorola Edge 20 Pro

Model Edge 20 Pro je novým vlajkovým telefonem firmy. Má prémiový design a vychutnat si jej můžete ve dvou provedeních, buď s lesklými skleněnými zády, nebo s texturovaným krytem vyrobeným z veganské kůže. Bonusem má být to, že telefon jen tak nevyklouzne z dlaně. Edge 20 Pro nabízí 6,7“ OLED displej s Full HD+ rozlišením a líbit se vám bude hlavně 144Hz obnovovací frekvencí pro plynulé animace a ovládání systému.



Motorola Edge 20 Pro se zády z veganské kůže. Na výběr jsou i lesklá skleněná.

O výkon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 870, což je přetaktovaná verze loňského nejvýkonnějšího procesoru, takže stále patří k tomu nejlepšímu na trhu. K dispozici k němu bude až 12 GB RAM a až 256GB vnitřní úložiště. Samozřejmostí je 5G konektivita. O výdrž se zde stará integrovaná 4 500mAh baterie s 30W dobíjením.

Hlavním lákadlem má být hlavně trojitý fotoaparát. Hlavní snímač má rozlišení 108MPx, přičemž jde s velikostí 1/1,5“ o zatím největší senzor, jaký kdy Motorola použila. Těšit se tedy můžete na skvělé snímky ve dne i v noci. Specialitou je pak 8 Mpx teleobjektiv s periskopickými čočkami, které telefonu dodají až 3× optický a až 50× digitální Superzoom. Trojici pak doplní 5Mpx makro.

Telefon dorazí na trh v září s čistým Androidem 11 za 17 999 Kč v lesklé tmavomodré i veganské kožené.