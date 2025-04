Motorola Edge 60 Fusion přináší do střední třídy styl, svěží barvy a elegantně zakřivený displej s vysokým jasem

Motorola dnes na český trh uvedla novinkový smartphone střední třídy. S modelem Motorola Edge 60 Fusion nakousla šedesátkovou generaci ve své vlajkové řadě Edge. Nový Fusion se prezentuje zejména stylovým designem s barvami Pantone, velmi jasným displejem zakřiveným do všech čtyř stran a také baterií s nadstandardní kapacitou. Novinka je dostupná hned po představení 2. dubna 2025 ve verzi 12 + 256 GB paměti za 9999 Kč. Během dubna dávají prodejci nejrychlejším kupujícím zajímavou slevu 2500 Kč.

Telefon se může pochlubit čtyřstranně zaobleným displejem, kdy obrazovka plynule přechází na všechny čtyři boční strany zařízení. Jde o 6,7palcový pOLED panel s přesným rozlišením 2712 x 1220 pixelů (tzv. „Super HD“) a jemností 446 ppi. Displej pracuje s obnovovací frekvencí 120 Hz a vzorkovací frekvencí dotyku 380 Hz. Podporuje zobrazení 10bitových barev, pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3 a dosahuje špičkového jasu až 4500 nitů při zobrazování HDR obsahu (podporuje standard HDR10+).

Displej je chráněn sklem Corning Gorilla Glass 7i a telefon splňuje standardy MIL-STD 810H pro odolnost v náročných podmínkách a certifikace IP68 a IP69 – nejvyšší stupeň ochrany proti vodě. To znamená, že zařízení odolá ponoření do sladké vody do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut i vysokotlakému proudu vody. Technologie Water Touch navíc zajišťuje, že dotyková obrazovka funguje pro ovládání s mokrými prsty.

Povrch zad inspirovaný plátnem

O výkon se stará procesor MediaTek Dimensity 7300, doplněný 8 nebo 12 GB RAM typu LPDDR4X a 256 GB interního úložiště. Varianta s větším interním úložištěm se v Česku nebude prodávat, ale telefon alespoň disponuje slotem na paměťovou microSD kartu. Fyzické rozměry činí 161 x 73 x 8 mm a hmotnost 178 gramů – jde tedy o jeden z menších telefonů v nabídce Motoroly. Baterie podporuje 68W rychlonabíjení TurboPower, které podle výrobce poskytne celodenní výdrž už po 9 minutách nabíjení.

Fotoaparát telefonu obsahuje 50Mpx hlavní senzor Ultra Pixel se snímačem Sony LYTIA 700C, clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu (OIS). Díky technologii Ultra Pixel dokáže pracovat s efektivní velikostí pixelu 2,0 μm a využívá fázové ostření Quad PDAF. Sekundární 13Mpx objektiv je širokoúhlý (f/2.2, 1,12 μm) s automatickým ostřením a 122° záběrem, zároveň obsluhuje i makro režim. Třetí objektiv na zádech slouží pouze k přidání světla do záběrů, nemá vlastní samostatný obrazový výstup. Přední fotoaparát nabízí rozlišení 32 Mpx.

Motorola i u nové generace smartphonů pokračuje ve spolupráci s institutem Pantone. Telefon v Česku nabídne ve třech barevných provedeních – růžové (Zephyr), šedé (Slipstream) a zelené (Amazonite). Telefony mají záda s koženkovým povrchem, u zelené varianty byla zvolena zdrsněná úprava inspirovaná plátnem, která je příjemnější na dotek.

Motorola Edge 60 Fusion běží na operačním systému Android 15 s nadstavbou Hello UX a obsahuje bezpečnostní funkce Moto Secure a ThinkShield. Výrobce slibuje tři velké aktualizace systému a 6 let bezpečnostních aktualizací. Součástí prostředí je také umělá inteligence, která nabízí asistenci při různých úkonech – například funkce „Dávej pozor“ pomáhá nahrávat, přepisovat a shrnovat zvuk, „Zapamatuj si“ zase zachycuje momenty nebo informace na obrazovce. Kreativní funkce jako Magic Canvas umožňují generovat obrázky pomocí textových popisků.