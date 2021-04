Motorola Edge+ běží nově na Androidu 11. Do výbavy přibyl mód Ready For

Aktuální vlajková loď Motoroly, smartphone Motorola Edge+, se dočkala aktualizace na Android 11, která přináší i jednu výraznou novinku. Aktualizační balík s označením RPB31.Q1-19-19-14 s únorovou aktualizací zabezpečení dovybavil telefon o podporu desktopového režimu Ready For. Za pomocí kabelu nebo dokovací stanice se můžete z telefonu stát „počítač“ podobně jako např. při použití režimu DeX od Samsungu. Displej telefonu můžete použít jako nouzový touchpad.

Přes USB-C konektor lze telefon přímo připojit k monitoru či televizi přes HDMI kabel nebo Display Port, následně dojde k transformaci uživatelského rozhraní tak, aby co nejefektivněji využívalo velkou obrazovou plochu. S trochou nadsázky tak můžete mít rychle po ruce „mobilní počítač“. Motorola režim Ready For již dříve ukázala např. u modelu Moto G100. Využijete jej, nejen při práci, ale také při videohovorech, a hodit se může i při hraní her. Recenzi Motorly Edge+ naleznete zde.

Produktové video Motoroly Edge+: