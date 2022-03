Motorola chrlí novinky jako zběsilá. V přeplněné řadě Moto G navíc dělá zmatky ve značení

Do řady cenově dostupných modelů Moto G od Motoroly dnes nenápadně přibyl další kousek – Motorola Moto G22. Ano, nejde o překlep. Pozice pro název G21 sice ještě není obsazena, ale novinka zkrátka skáče rovnou o generaci dál; přitom skoro všechny v současnosti uváděné modely mají na konci jedničku (Moto G31, G41, G51 5G, G71 5G).

Důvodem je patrně snaha naskočit na aktuální letopočet, a tedy všechny letos uváděné modely značit na konci dvojkou. I když všechny... Proč se například nejvyšší model jmenuje G200 a nikoli G201 (protože byl uveden ještě na konci loňského roku), na to se ptejte na ústředí Motoroly v Chicagu.

Objeví se i na českém trhu

Kromě trochu překvapivého označení je jinak Motorola Moto G22 naprosto běžný smartphone nižší třídy, který je osazen 6,5" LCD displejem Max Vision o rozlišení HD+ (1 600 × 720 pix). Displej s poměrem stran 20 : 9 se může opřít o 90Hz obnovovací frekvenci.

Na zádech telefonu čekají hned čtyři snímače. Hlavní 50Mpx foťák (F1.8), který slučuje čtyři pixely do jednoho, doplní 8Mpx širokáč (F2.2) a dva foťáčky o rozlišení 2 Mpx. Jeden využijete pro portrétové focení, druhý pro makro.

Nevyměnitelnou 5 000mAh baterii dobijete maximálně 15 Watty přes USB-C. Přiložená dobíječka však bude 10W. Výpočetní výkon obstará osmijádrový Mediatek Helio G37 s grafickým adaptérem IMG GE8230. Na 4GB operační paměť navazuje 128GB úložiště, které si rozšíříte až 1TB microSD kartami. A to v samostatném slotu v šuplíčku, do nějž umístíte až dvě nanoSIM karty. V rámci konektivity nechybí Bluetooth 5.0, LTE sítě ani NFC.

Motorola Moto G22 se bude na trhu nabízet ve třech barevných variantách, a to v černé, bílé a modrozelené. Novinka, ve které už rovnou běží Android 12, bude v Evropě stát 170 EUR, což dělá dle aktuální kurzu cca 4 400 korun. Telefon už je vystaven i na českých webových stránkách, takže by se měl tento levný Android brzy dostat do prodeje i u nás.

Zdroj: Motorola Blog