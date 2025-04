Motorola letos nechce ostré okraje. Displeje u dvou líbivých novinek jsou zakřivené do všech čtyř stran

Motorola vedle nových véček rodiny Razr 60 představila i další dva přírůstky do řady neohebných smartphonů Edge. Konkrétně jsou to modely Motorola Edge 60 a Motorola Edge 60 Pro. Podobně jako u již prodávaného modelu Edge 60 Fusion sází Motorola na čtyřstranně zakřivený displej, voděodolnost a funkce umělé inteligence. Motorola Edge 60 Pro bude na českém trhu dostupná od 1. května 2025 za cenu 14 999 Kč, nižší model Edge 60 zatím nemá datum prodeje potvrzeno.



Motorola Edge 60 Pro

Telefony se vyznačují texturovaným zadním krytem s povrchovou úpravou inspirovanou kůží a nylonem. Barevně jde opět o odstíny definované institutem Pantone, proto má každá barva i svůj konkrétní jmenný název. Edge 60 Pro je dostupný v barvách Shadow, Dazzling Blue a Sparkling Grape, zatímco Edge 60 nabízí barvy Gibraltar Sea a Shamrock s povrchovou úpravou inspirovanou plátnem a kůží.



Motorola Edge 60

Motorola se rozhodně neveze na vlně trendu rovných displejů a ostře seřezaných okrajů. Naopak jde vlastní cestou a přidává zakřivení displeje do všech čtyř stran. Oba designově velmi blízké modely sdílí i stejný panel typu pOLED se 6,7palcovou úhlopříčkou. Společná je také zvýšená odolnost s certifikací IP68/69 proti vodě a prachu, ochrana MIL-STD-810H a sklo Corning Gorilla Glass 7i.

Rozdíly v procesoru a baterii

Telefony disponují stejným systémem tří zadních fotoaparátů a jednoho selfie fotoaparátu. V sestavě najdeme 50MP hlavní snímač Sony LYTIA 700C, 50MP ultraširokoúhlý objektiv, 10MP teleobjektiv a 50MP přední fotoaparát. Edge 60 pro však nabízí nad rámec Edge 60 některé pokročilé funkce, jako je Group Shot pro zdokonalené skupinové fotografie nebo vylepšení kvality videa s automatickými úpravami expozice, barev, čistoty a zvuku.



Motorola Edge 60 Pro

Přestože oba modely sdílejí mnoho společných prvků, Edge 60 Pro nabízí oproti standardnímu modelu Edge 60 několik významných vylepšení. Nejzásadnější rozdíl spočívá v baterii – Edge 60 Pro disponuje větší 6000mAh baterií s rychlejším 90W nabíjením TurboPower. Navíc podporuje 15W bezdrátové nabíjení, které u standardního modelu chybí. Edge 60 obsahuje menší 5200mAh baterii se 68W nabíjením TurboPower.



Motorola Edge 60

Výkonnostně má Edge 60 Pro navrch – je vybaven procesorem MediaTek Dimensity 8350 Extreme. Základní „bezpřívlastkový“ model si vystačí s čipsetem Dimensity 7300. Od toho se odvíjí podpora některých pokročilejších funkcí umělé inteligence Moto AI pouze vyšším modelem. Funkce Next Move rozpoznává obsah na obrazovce a navrhuje další kroky, Smart Connect slouží pro hlasové a textové ovládání zařízení. Standardní model Edge 60 ale nebyl ochuzen o základní funkce Moto AI jako Catch Me Up, Pay Attention a Remember This. Oba telefony běží na Androidu 15 s nadstavbou Motoroly My UX.