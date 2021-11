Motorola má pět novinek a upevňuje pozice ve střední třídě. G200 překvapí Snapdragonem 888+

Motorola si pro předvánoční trh přichystala obrozenou géčkovou řadu, která je pilířem střední třídy. Tentokrát jsme se dočkali hned pěti novinek, a to ve velkém stylu. Máme na mysli zejména nejvýkonnější Moto G200 5G, která, ač součástí střední třídy, běží na špičkovém Snapdragonu 888+! A cena je v tomto případě dosti atraktivní...

O něco níže je umístěna Moto G71 5G, s postupným snižováním číselného označení se postupně vytrácí hardwarová výbava, byť fotoaparáty v těch nejnižších cenových patrech snesou srovnání i s vybavenějšími modely. Motorola tedy jde ve šlépějích Samsungu, který se ve střední třídě snaží mít u každého výraznějšího „price pointu“ minimálně jednoho zástupce. Všechny novinky přitom spojuje velká 5 000mAh baterie a Android 11, který se dočká jen jednoho velkého upgradu. A to je, vzhledem k již aktuálnímu Androidu 12, dost velké zklamání.

Moto G200 5G: Špička střední třídy

Moto G200 5G je v portfoliu značky zjevením a příjemným překvapením zároveň. Nástupce Motoroly G100 vsadil vše na jednu kartu - výbava je maximální a cena dost přívětivá. Telefon dostal do výbavy obří 6,8" Max Vision displej (typ IPS TFT LCD) s rozlišením 2 460 × 1 080 pix. Výrobce se nepustil do kvalitnější technologie OLED, na druhou stranu však panel nabídne 144Hz obnovovací frekvenci, podporu HDR10 i širší barevný prostor DCI-P3.



Motorola Moto G200 5G se bude nabízet ve dvou barevných provedeních

Těle s kovovým rámem a plastovými zády splňuje odolnostní normu IP52, jeho součástí je 5 000mAh baterie, kterou kabelem dobijete 33 Watty přes USB-C. Telefon má v zápřahu vydržet den a půl náročnějšího používání, patnáct minut nabíjení má pokrýt celodenní energetickou potřebu telefonu.

Záda zdobí zajímavě tvarovaný fotomodul se třemi objektivy. Jako hlavní je použit 108Mpx foťák se světelností 1,9, který se pyšní velkými 2,1μm pixely. V základním nastavení se devět slučuje do jednoho. Dalším foťákem je 8Mpx širokáč (F2.2), který využijete i jako supermakro při focení ve vzdálenosti tří centimetrů od objektu. Třetí kamerkou je 2Mpx hloubkový snímač, selfie je šestnáctimegapixelová. Videa můžete natáčet až v rozlišení 8K.

Velkým překvapením je použití aktuálně nejvýkonnějšího procesoru Snapdragon 888+, na nějž navazuje 8GB operační paměť LPDDR5 a 128GB úložiště UFS 3.1. Čtečka otisků čeká na pravém boku telefonu, hlavní reproduktor hledejte na spodní hraně. Do boční šuplíčku vložíte až dvě nanoSIM karty. V rámci konektivity nechybí podpora 5G, Bluetooth 5.2 ani Wi-Fi 6E. Počítá se i s podporou režimu Ready For, který umožní propojení telefonu s počítačem nebo televizí. V telefonu běží Android 11 s nadstavbou My UX a bezpečnostním řešením Thinkshield for Mobile.

Motorola Moto G200 5G katalog rozměry a hmotnost: 168 × 76 × 8,9 mm, 202 g

displej: 6,8", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 460, 395 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 888 Plus (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 108MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 69 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Motorola G200 5G se bude prodávat ve dvou barevných variantách. V modré (Stellar Blue) a zelené (Glacier Green) bude v Evropě k dispozici za 449,99 EUR, a to dělá při současném kurzu velmi přívětivých 11 400 Kč! Jedná se tak o vůbec nejlevnější telefon na českém trhu s nejvýkonnějším Snapdragonem.

Další čtyři modely představíme na následujících listech.