Motorola má šikovný gadget, který do vozidla přinese Android Auto i bez kabelů

V posledních letech je již téměř standardem, aby nová auta byla vybavená systémy s podporou Android Auto. Co však samozřejmostí rozhodně není ovšem je bezdrátová konektivita. U spousty moderních aut je tak k připojení nutné využít USB-C kabel. To má sice výhodu toho, že se telefon při používání i nabíjí, ale celkově je to spíše nepraktické.

Motorola proto přichází s elegantním řešením. Jedná se o malý dongle Motorola MA1, který vzhledem připomíná ChromeCast od Googlu. A v podstatě k němu nemá ani daleko. Přístroj od Motoroly si nastálo připojíte do USB ve vašem automobilu a ten vám dovolí využívat službu Android Auto i bezdrátově. Telefon tak můžete nechat v klidu v kapse nebo kdekoliv položený.

Bezdrátově i ve starším voze

Poté můžete skrze systém Android Auto využívat vše tak, jak jste zvyklí od navigace, poslech hudby až po vyřizování hovorů. Přístroj s telefonem komunikuje skrze 5GHz Wi-Fi, která zajišťuje rychlý a stabilní přenos dat. To poslední co totiž v autě chcete jsou výpadky. Motorola MA1 se začne prodávat již od 30. ledna za cenu 90 dolarů (2 000 Kč bez daně).

Motorola sice není jediná, kdo podobná bezdrátová zařízení nabízí, ovšem narozdíl od nich se nejedná o vlastní řešení s klasickým Androidem ale o opravdu certifikované zařízení s Android Auto. Navíc od tradičního výrobce. Podobné pokusy jsme dosud mohli vidět hlavně na crowdfundinových portálech, viz případ konkurenčního CarSify.

Gadget od Motoroly bude fungovat s jakýmkoliv telefonem s Androidem 11 a vyšším. To může u mnohých vzbuzovat otázku, jak to bude s budoucím použitím, když s příchodem Android 12 se funkce Android Auto mají integrovat přímo do Google Asistenta. Motorola však tvrdí, že by to zážitek v případě MA1 nemělo nijak ovlivnit.

Vtipná upoutávka na Motorola M1: