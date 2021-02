Motorola mění značení a představuje dvě novinky v oblíbené řadě Moto G

I v letošním roce Motorola pokračuje v rozšiřování klíčové řady Moto G, ve které realizuje velkou část prodejů. Aby trochu usnadnila orientaci v rozrůstajícím se počtu modelů, částečně mění způsob značení. Podle čísla následujícího za písmenem G už nepoznáme generaci, ale spíše odhadneme výbavu telefonu. Výrobce tak konečně může odbourat spíše matoucí přívlastky typu Power, Plus, Play a Lite.



Motorola přešla na nový systém značení. První modely po změně jsou Moto G10 a Moto G30

Nově představené novinky Motorola Moto G10 a Moto G30 se řadí do nižších pater řady G. Výrobce používá podobný systém značení jako Samsung v řadě Galaxy A – čím vyšší číslo, tím vyšší výbava. Nejlépe vybavený model by tak měl pravděpodobně označení Moto G90. Zda bude Motorola v dalších letech přidávat letopočet, anebo bude číslo modelu zvyšovat o jedničku, to zatím ještě nevíme.

Velká baterie a čtyřnásobný fotoaparát

Motorola Moto G10 nabídne 6,5palcový HD+ IPS displej, procesor Snapdragon 460, 4 + 64 GB paměti, baterii s kapacitou 5 000 mAh, čtyřnásobný fotoaparát s primárním 48Mpx senzorem (další čočky slouží pro širokoúhlý záběr, makro a hloubku ostrosti). Nechybí ani NFC. Na výběr bude šedá a perleťově růžová barva za 3 990 Kč.

Motorola Moto G30 je vyšší model nabídne 6,5palcový HD+ IPS displej s 90Hz obnovovací frekvencí, procesor Snapdragon 662, 6 + 128 GB paměti, baterii s kapacitou 5 000 mAh a rychlejším 20W dobíjením, čtyřnásobný fotoaparát s primárním 64Mpx senzorem (další čočky slouží pro širokoúhlý záběr, makro a hloubku ostrosti). Podporuje také NFC. Na výběr bude černá a světle fialová barva za 4 990 Kč.