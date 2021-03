Motorola Moto G100 zastoupí i počítač. Stačí ji připojit k monitoru

Motorola dnes představila nejnovější přírůstek do své klíčové řady střední třídy Moto G. Nová Motorola Moto G100 je nejvyšším zástupcem s přesahem do vyšší střední třídy. Americký výrobce zároveň prezentoval desktopový mód Ready For, díky které se buď za pomoci pouhého kabelu nebo doku může z telefonu stát počítačová pracovní stanice.

Samotný telefon Moto G100 je v podstatě přejmenovaná Motorola Edge S, kterou výrobce už dříve uvedl v Číně. Jedná se o smartphone vyšší třídy, na kterém je zajímavé zejména použití (staro)nového procesoru Snapdragon 870 5G s podporou sítí páté generace. Jde víceméně o vytaktovaný loňský model Snapdragon 865+ a nová Motorola je jeden z prvních smartphonů, který na něm běží.



Motorolu Moto G100 můžete připojit k jakémukoli monitoru nebo televizoru s HDMI/Display Portem | Foto: Motorola

Displej je rovný IPS s úhlopříčkou 6,7 palce a Full HD+ rozlišením. Nabídne obnovovací frekvenci 90 Hz a průstřely pro duální selfie kameru 16 + 8 Mpx (primární + širokúhlý objektiv). Vestavěná baterie disponuje kapacitou 5 000 mAh, umí se dobíjet pouze kabelově. V balení nalezneme adaptér o výkonu 20 W. Nechybí 3,5mm jack a NFC. K nabíjení slouží USB-C konektor 3.1, který zároveň podporuje přenos obrazu – díky tomu může telefon využít desktopový režim Ready For s jakýmkoli zařízením přes HMDI a Display Port.

Hlavní fotoaparát má tři čočky plus jeden ToF senzor. Pod primárním objektivem leží 64Mpx senzor, další čočky slouží pro širokoúhlý záběr a hloubku ostrosti. Zajímavostí je umístění kruhového blesku, který objímá po obvodu širokoúhlý objektiv a poslouží k lepšímu zachycení makro snímků. Video lze snímat v maximálním rozlišení 6K při 30 fps.



K fotografování makrosnímků pomáhá prstencový blesk okolo širokoúhlého objektivu | Foto: Motorola

Telefon běží na operačním systému Android 11. Na výběr jsou celkem tři barvy (modrá, šedá, stříbrná). Telefon se bude prodávat v paměťové specifikaci 8 + 128 GB. Doporučená evropská cena je 500 eur (cca 13 tisíc korun), přesné české ceny uvede lokální zastoupení v nejbližších dnech, stejně jako ceny dostupného Ready For příslušenství.