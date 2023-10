Motorola nabízí k nákupu vybraných telefonů cloudové úložiště 2 TB na dva roky zdarma

Motorola chce podpořit prodej vybraných smartphonů zajímavou nabídkou cloudového úložiště zdarma. Kdo si do 31. října 2023 zakoupí některý z novinkových modelů Motorola Moto G54 Power Edition nebo Motorola Moto G84, může využívat prostor 2 TB v cloudu MobiDrive po dobu dvou let zdarma.

Uplatnění výhody je snadné. Přímo v obou zmiňovaných modelech je předinstalovaná cloudová aplikace, do které se stačí zaregistrovat a získat tak přístup do cloudu s kapacitou 2 TB na dva roky. Tato akční nabídka je platná pouze na dva uvedené modely smartphonů Motorola zakoupené v Česku u oficiálních prodejních partnerů Motorola v období do 31. října 2023.



Ukázka aktivace úložiště Mobidrive

Motorola Moto G84 je designově zajímavé zařízení střední třídy s koženkovým provedením zad u červené a bílé verze. Nabízí 6,5palcovýl Full HD+ OLED displej, čipset Snapdragon 695 5G, 12 + 256 GB paměti, dvojitý zadní fotoaparát (50 Mpx a 8 Mpx) a baterii s kapacitou 5000 mAh a rychlým 30W kabelovým dobíjením.

Motorola Moto G54 Power Edition je zařízení nižší střední třídy, které se zaměřuje hlavně na baterii s vysokou kapacitou 6000 mAh. Dále obsahuje 6,5palcový Full HD+ IPS displej, čipset Mediatek Dimensity 7020 (včetně 5G konektivity), 12 + 256 GB paměti a duální zadní fotoaparát (50 Mpx a 8 Mpx). Oba modely běží na Androidu 13.