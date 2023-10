Motorola oslavila 95 let. V minulosti se podívala na Měsíc a uskutečnila první hovor mobilem

Motorola je jednou z nejstarších telekomunikačních společností na světě. Založena byla 25. září 1928 jako Galvin Manufacturing Corporation bratry Paulem a Josephem Galvinovými v americkém státě Illinois, zabývala se výrobou autorádií, které dodávala i chicagské policii. Název Motorola dostala společnost až v roce 1947.

Asi nejvýznamnějším momentem historie Motoroly bylo přistání Apolla 11 na Měsíci v roce 1969. Ve vesmírném programu byla použita rádiová technologie k zajištění první komunikace mezi Zemí a Měsícem právě od Motoroly. Technologie umožnila Neilu Armstrongovi mimo jiné sdělit světu dnes už legendární větu: „Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo.“



Nejdůležitější milníky v historii společnosti Motorola

O několik let později, přesně v roce 1973, uskutečnil Martin Cooper, bývalý viceprezident a ředitel výzkumu a vývoje společnosti Motorola, první mobilní hovor na newyorské 6. avenue a otevřel tak cestu nové technologii, která později zformovala svět a jeho komunikační návyky do podoby, jak jej známe dnes.

Razr od klávesnice k ohebnýmu displeji

Také v oblasti samotných koncových zařízení se Motorola dokázala několikrát zaskvět. Nejvýraznějším mobilem její historie se stalo véčko Motorola Razr V3 z roku 2000. Díky svým jasným barvám, hliníkovému materiálu, designu ve tvaru písmene V a štíhlému vzhledu se Razr V3 stal rychle stal módní ikonou. Dlouhá léta na něj výrobce navazoval v dalších generacích, ale další srovnatelně úspěšný model už nepřišel.



Legendární Razr V3 se vyráběl v nejrůznějších barvách, velmi nápadná byla třeba růžová

Po roce 2010 si firma prošla turbulentním obdobím, rozdělením na dvě samostatné společnosti a mobilní divize byla krátce i v majetku Googlu. Dnes patří pod Lenovo, kde se stabilizovala a může se znovu rozvíjet. V roce 2019 zachytila trend nového typu konektivity mobilních sítí a představila částečně modulární smartphone Moto Z3 v kombinaci s 5G krytem Moto Mods. Toto řešení se stalo prvním komerčně dostupným, ačkoli nikoli moc rozšířeným, 5G smartphone na světě.

Dnes mezi nejprodávanější smartphony patří zástupci z rodiny Moto G, která v roce 2023 oslavila desáté narozeniny. Jedná se o střední třídu telefonů, která za poměrně nízké ceny zpřístupňuje poměrně slušnou výbavu, postačující výkon, fotoaparáty i vysokou kapacitu baterií. S vyššími modely se Motorola snaží prosadit v řadě smartphonů Edge. Návrat legendárního véčka, o dvě desítky let později už jako smartphonu s ohebným vnitřním displejem, reprezentují modely řady Razr.



Novodobá véčka Razr už mají vnitřní ohebný displej

Americký výrobce se chce soustředit i na budoucnost. Do B2B segmentu se mu daří dostávat v synergii s mateřskou společností Lenovo (podnikový smartphone Lenovo ThinkPhone by Motorola). Motorola chce pokračovat v zavádění inovací dalším zkoumáním způsobů interakce a zapojení umělé inteligence, lepším propojením smartphonů s počítači, testováním dalších konstrukčních typů telefonů (například s rolovacím displejem) a dalším vývojem propracovanějšího softwaru. Díky této strategii se dnešní Motorola podle svých slov cítí na dalších 95 let fungování.