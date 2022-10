Motorola Razr 2022 ztrácí bradu, ale nikoli tvář. Velký vnější displej z ní dělá úkaz mezi véčky

Novodobé véčkové smartphony s flexibilním displejem od Motoroly existují celkem tři. Právě nejnovější model Motorola Razr 2022, uvedený nejprve v Číně, se o pár měsíců později dostává také do Evropy, potažmo České republiky. V prodeji bude v jediném celočerném provedení a paměťové verzi 8 + 256 GB za 30 tisíc korun. Je to málo nebo moc? A snese Razr 2022 srovnání s jinou véčkovou konkurencí?



Třetí generace chytrého ohebného véčka od americké značky – to je Motorola Razr 2022

Můžeme odpovědět alibisticky – ano i ne. Cenovka může být vždy nižší, což potěší zákazníka, ale už méně výrobce a obchodníka. Srovnávat se dá také leccos, ale zrovna v segmentu véčkové konkurence najdeme v českých obchodech pouze Flipy od Samsungu (nejnovější je Samsung Galaxy Z Flip4) a jediný véčkový model od Huawei – Huawei P50 Pocket. Ani jeden ale nenabídne to, co Razr 2022. Totiž (tak) velký vnější displej.



Telefon je v zavřeném stavu opravdu kompaktní, ale musíte počítat s tloušťkou 17 mm. Ani hmotnost 200 gramů není přehnaná

Možná si říkáte, že tu máme véčko s flexibilním panelem a proč by se měl člověk pozastavovat nad „obyčejným“ vnějším neohebným OLED panýlkem? No protože véčkový a celkově skládací telefon je vlastně poměrně nepraktické zařízení. Počítá se s tím, že pokaždé, když chcete s telefonem něco dělat, musíte ho nejdřív otevřít. A to při nějakých průměrných 150 denních interakcích může už solidně zdržovat (a někoho i otravovat).

Vnější displej toho zastane hodně

Proto Motorola už od začátku u Razrů razí přístup co možná největšího vnějšího panelu, na němž odbavíte spoustu věcí, odpovíte na krátké zprávy, vyřídíte hovor přes handsfree, projedete nejnovější notifikace, pořídíte snímek fotoaparátem. A přesně tímto Razr 2022 vyniká nad ostatní, jeho vnější panel má úhlopříčku 2,7 palce (a rozlišení 800 × 573 bodů). Jakmile telefon otevřete, v tuto chvíli už jsou síly u většiny véček vyrovnané. Ale samozřejmě i „uvnitř“ Motorola vylepšovala, a to nemálo. Vnitřní P-OLED displej má až 120Hz obnovovací frekvenci, lepší jas a nepůsobí už tolik plastikovým (fóliovým) dojmem, i když fólie to pořád je.



Vnitřní displej se skládá uprostřed své výšky, záhyb ale není ostře zaříznutý. Proto i v otevřeném stavu není místo ohybu takřka patrné

Verze Razr 2022 se od předchozích „žiletek“ designově liší. Zmizela ikonická předsunutá brada, lesklá skleněná záda nahradil matný plast a čtečka otisků se přesunula do bočního odemykacího tlačítka. Hlavně na čtečku, která se od dob prvního modelu stěhovala z brady na záda a teď na bok, si budou zřejmě muset stálí uživatelé Razrů trochu zvykat, tlačítko s ní je totiž docela úzké a blízko kolébky hlasitosti, takže se s ní občas plete. V příští generaci by čtečka v duchu „pestrosti umístění“ mohla být pro změnu rovnou v displeji (v tom vnějším).

Ukázka prostředí na vnějším OLED displeji. Ovládá se třemi tlačítky podobně jako na vnitřním displeji, má notifikační oblast a kartu s ovládacími panely. Zobrazit můžete například i video na YouTube



Ukázka vnitřního prostředí. Motorola nad čistým Androidem 12 udělala jen minimum změn. Tou nejnápadnější je její dnes už „legendární“ aplikace Moto (Actions)

Další změna není tolik viditelná na pohled, ale ve funkčnosti celého telefonu hraje obrovskou roli. Přepracován byl mechanismus pantu, který nově umožní rozložit telefon nejen do rovné plochy, ale třeba i do úhlů 60 nebo 90 stupňů, což se může hodit v různých aplikacích, například ke stabilizaci při fotografování, nebo při odkládání na noční stolek. Kvůli změně mechanismu už není tak snadné otevřít telefon jednou rukou (telefon už sám „nevystřelí“ jako na pružině do zcela otevřeného stavu), ale při troše cviku se vám to podaří.

Fotoaparát s optickou i „fyzickou“ stabilizací

Trochu zvláštně působí rozměry, respektive poměr stran véčka. Je vcelku široké, ale přitom krátké na výšku (a to i v otevřeném stavu). U starších verzí s bradou tento poměr byl jaksi vyváženější. Pokud máte drobnou ruku, asi se vám v ní úplně nejpohodlněji držet nebude.



Výhodou konstrukce pantu je, že telefon v zavřeném stavu nemá žádnou mezeru

Telefon ve složeném stavu má prakticky čtvercový půdorys, při rozložení je poměr stran hlavního displeje přibližně 2 : 1. Motorola využívá skládání vnitřního displeje ve tvaru tzv. dešťové kapky, což znamená, že se na panelu nevytváří nehezký zarýhnutý sklad, ale jen lehká vyboulenina, a hlavně zavřený telefon nemá uprostřed žádnou mezeru, tzv. „průduch“.



Přímo součástí balení je šikovný dvoudílný kryt, který ochrání telefon před škrábanci, ale přitom mu tolik neubere na designu. Nechybí ani 30W adaptér a USB-C kabel

Motorola má velmi zdařilé prostředí fotoaparátu, které nově v rozložení prvků využívá možnost otevřít telefon na 90 stupňů. Spodní flip pak slouží jako stativ, vrchním například natáčíte timelapse video, nebo si ještě o něco víc zastabilizujete statickou fotografii. Primární 50Mpx fotoaparát má optickou stabilizaci, druhý širokoúhlý objektiv má taktéž autofokus, což není u širokáčů samozřejmost, takže tento poslouží i pro focení maker a ostří už od 3 cm.

Ukázkové fotografie:



Za dne pobere fotoaparát hodně detailů, má slušně proostřené snímky, poradí si i s protisvětlem



Dobře fotí i v interiéru, má učinné HDR



K ostření pro makro je samostatný režim, který používá autofokus na širokoúhlém objektivu





Vlevo primární objektiv, vpravo širokáč



Při focení nočních snímků měl foťák potíže s ostřením a v některých částech snímku vytvářel podivné artefakty (všimněte si zeleného zrnění na obloze). Telefon jsme ale měli k dispozici ještě před zahájením prodeje s ranou verzí softwaru

Žádné véčko nikdy nevynikalo výdrží na jedno nabití a nový Razr 2022 není výjimkou, výdrží na baterii. Do poměrně malého a ještě vejpůl rozděleného těla se opravdu velký článek nevejde. Proti konkurenci zde ale Motorola přece jen tahá za kratší konec a její článek s kapacitou 3 500 mAh postačí tak tak na jeden den intenzivního používání. Možnost rychlejšího kabelového dobíjení 30 W je proto velmi vítaná. Velká škoda je chybějícího bezdrátového dobíjení. Třeba Samsung ji do svého Flipu dokázal vměstnat a na tloušťce se to nijak zásadně nepodepsalo.

Nový Razr 2022 se nám velmi líbí. Je pravda, že kvůli „useknutí brady“ ztratil cosi ze své razrovské osobitosti, ale to ve prospěch lepší funkčnosti a většího vnějšího displeje. Ten je stále největším benefitem proti konkurenci. Menší výdrž a chybějící bezdrátové dobíjení proti Samsungu naopak handicap. Pokud vám dosud přišlo, že každé prodávané véčko je víceméně ryze dámský telefon, tato Motorola vás přesvědčí, že i tento typ konstrukce se může velmi dobře hodit i do pánské dlaně. Nakonec i legendární staré Razry byly původně manažerské telefony.

Líbí se nám:

velký vnější displej

vnitřní flexibilní displej bez rýhy uprostřed

že telefon v zavřeném stavu nemá žádný „průduch“

chytře řešený kryt, který je rovnou v balení

Chybí nám:

bezdrátové nabíjení

trochu více prostoru na čtečku otisků

vyšší voděodolnost než IP52

trochu rozumnější cena