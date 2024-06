Motorola Razr 50 Ultra. Velký vnější displej u véčka teď může mít každý. A na něm AI

Motorola těsně před začátkem letních prázdnin uvedla novou generaci véčkových smartphonů Razr. Stejně jako loni i letos připravila dva modely: prémiový Motorola Razr 50 Ultra a jeho odlehčenou a levnější variantu Motorola Razr 50. Kdo chce véčko s velkým vnějším displejem, nemusí letos nutně sáhnout po vyšším modelu, také u levnějšího sourozence pokrývá panel většinu venkovní části flipu.



Motorola Razr 50 Ultra v zelené variantě s koženkovými zády s velkým vnějším displejem

Zjednodušeně se dá říct, že letošní Razr 50 je (až na několik rozdílů) koncepčně zhruba loňský Razr 40 Ultra, ale s větší baterií a lepším foťákem, zatímco letošní Razr 50 Ultra je zcela nový model s vyšším výkonem, lepšími foťáky a zejména ještě větším vnějším panelem, jehož úhlopříčka se rozrostla na 4 palce.

Dostupnost a cena Motorola Razr 50 Ultra: tmavě modrá, zelená, oranžová a růžová barva

12 + 512 GB

30 000 Kč

v prodeji od 25. 6. 2024 Motorola Razr 50: tmavě šedá, písková béžová a oranžová barva

8 + 256 GB

22 500 Kč

v prodeji od 1. 7. 2024

Motorola si v posledních letech hodně oblíbila koženkové materiály na svých telefonech (používá je u modelů vlajkové řady Edge a dokonce i u některých modelů nižší řady Moto G), proto není velké překvapení, že se s tímto materiálem setkáváme i na nových Razrech. Je to vlastně vcelku logické – plastová koženka je lehká, praktická (neklouže, neulpívají na ní otisky) a navíc skrz ni může fungovat bezdrátové dobíjení, což oceníme v případě modelu Razr 50 Ultra.

Vizuálně od sebe obě novinky poznáte právě podle vnějšího displeje. Zatímco u Ultry pokrývá prakticky celou plochu vnějšího Flipu, základní Razr 50 má u kloubu zhruba půlcentimetrový pruh, který materiálově ladí s druhou částí flipu. Úhlopříčky vnějšího displeje se tak liší (3,6 vs. 4 palce), zatímco vnitřní ohebný panel je v obou případech 6,9palcový P-OLED s Full HD+ rozlišením. Ultra má rychlejší obnovovací frekvenci 165 Hz proti 120 Hz u modelu Razr 50.

Motorola Razr 50 Ultra

Ultra se 4palcovým vnějším pevným P-OLED Full HD+ displejem (1272 × 1080 bodů) má navrch zejména ve výkonu. Pohání ji čipset Snapdragon 8s Gen 3 ve společnosti 12GB operační LPDDR5X paměti a vnitřního úložiště typu UFS 4.0 s kapacitou 512 GB. Telefon váží 189 gramů a tělo je voděodolné podle stupně IPx8 (max. 1,5 metru hloubky po dobu 30 minut), ale není prachutěsné.

I přes poměrně útlé tělo (zhruba 7 mm v otevřeném a 15 mm v zavřeném stavu) se do nitra vešla baterie s kapacitou 4000 mAh, kterou lze dobíjet rychlým kabelovým nabíjením 68 W (adaptér je součástí balení), ale i bezdrátově výkonem 15 W. Čtečka otisků je umístěna v bočním odemykacím tlačítku, a to proto, aby byla dobře dostupná v zavřeném i otevřeném stavu.

Hlavní fotoaparát (umístění ve stejném flipu jako vnější displej) si opět vystačí pouze se dvěma objektivy, umístit sem vyšší počet by vzhledem ke konstrukci a nedostatku místa bylo problematické. Meziročně (proti modelu Razr 40 Ultra) došlo u foťáku k velké změně. Oba snímače jsou s rozlišením 50Mpx a výrobce dal tentokrát přednost teleobjektivu před širokáčem.

Primární foťák se světelností f1.7 je opticky stabilizovaný (OIS), tele má světelnost f2.0 a umožňuje dvojnásobné optické přiblížení. Oba senzory navíc díky vysokému rozlišení umožňují skládání čtyř pixelů do jednoho (výsledný snímek má menší rozlišení) pro získání více světla do snímku. Selfie kamera je umístěna v čele vnitřního ohebného displeje a nabídne rozlišení 32 Mpx.

Motorola Razr 50

Levnější Razr 50 se od Ultry liší zejména o něco menším (ale na poměry véček stále dost velkým) vnějším displejem s úhlopříčkou 3,6 palce a téměř čtvercovým Full HD rozlišením (1056 × 1066 bodů). Odlišný je také osazený čipset MediaTek Dimensity 7300X, který je přesto dostatečně výkonný na to, aby na mobilu dokázal pohánět úkoly pro umělou inteligenci. Společnost mu dělá 8 GB operační paměti LPDDR4X a 256GB vnitřní úložiště typu UFS 2.2.

Také levnější véčko má voděodolné (IPx8) tělo z hliníkového rámu a koženky, plochu předního displeje kryje sklo Gorilla Glass Victus. Ačkoli tělo je pouze o pár desetin milimetru tlustší než u Ultry, podařilo se do tohoto véčka vměstnat baterii s kapacitou 4200 mAh, což je u véček jedna z nejvyšších hodnot na trhu. Baterie se dobíjí kabelově (30 W) a opět i bezdrátově (Qi 15 W).

Selfie foťák je identický s 32Mpx senzorem jako u modelu Ultra, sestava hlavního fotoaparátu na vnějším flipu už se ale liší. Primárnímu 50Mpx foťáku se světelností f1.7 a OIS dělá tentokrát společnost 13Mpx širokáč (f2.2), který slouží zároveň pro makrosnímky. Zoom je u tohoto modelu pouze softwarovým výřezem obrazu z velkého primárního senzoru. Fotoaparát využívá i mnoha funkcí umělé inteligence.

AI pro véčka uvnitř i zvnějšku

Motorola dokládá důležitost umělé inteligence u svých véček, že zástupce aplikace Gemini AI od Googlu nabízí rovnou na vnějším displeji, kde chatbota můžete spustit a plnohodnotně ovládat bez nutnosti telefon otevírat. Pomocí této aplikace můžete například vytvořit plán výletu s oblíbenými památkami a aktivitami, sestavíte si personalizovaný tréninkový program, získáte recepty podle toho, co máte v lednici atd.

Novinkou na externím displeji u obou modelů je také přístup ke službě Fotky Google, díky které můžete sdílet, prohlížet, mazat nebo označovat obrázky a videa jako oblíbené. Kromě toho je zde také speciální panel Spotify, který umožňuje přeskakovat skladby, a panel Bose, který zjednodušuje ovládání sluchátek stejnojmenné značky.



Motorola Razr 50 Ultra je lehký a štíhlý véčkový telefon

Vnější displej obsahuje mnoho možností personalizace, displej můžete například oživit otáčením textu nebo obrázků, čímž vznikne vlastní stylový spořič obrazovky. Lze také využít služeb generativní umělé inteligence pomocí vestavěného nástroje Moto AI. V rámci něj funkce Style Sync vytvoří design pozadí podle vašeho vyfoceného oblečení a funkce Magic Canvas vygeneruje vizuál podle zadaného textového příkazu.

Lokální umělá inteligence Moto AI se v nejbližších měsících rozšíří také o nové funkce Catch me up, v níž dostanou uživatelé prioritní přehled osobních oznámení, Pay attention, která umožní okamžité nahrávaní rozhovorů nebo hovořících, jejich automatický přepis a shrnutí, nebo Remember this, která zachytí momenty nebo informace na obrazovce a automaticky je uloží do lokální paměti zařízení s podrobnostmi vytvořenými umělou inteligencí.

Na úrovni cloudu pracuje umělá inteligence v nových Razrech například v aplikaci Zprávy Google, kam patří funkce Magic Compose, která navrhuje textové odpovědi v různých stylech, nebo funkce Photomoji, která umožňuje proměnit oblíbené fotografie na personalizované emodži nebo nálepky. Využití AI je poměrně široké a další příklady bychom našli ve fotoaparátu. Pro oba modely platí, že běží na Androidu 14 s nadstavbou Moto UX.