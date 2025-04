Motorola Razr 60 Ultra. Velké displeje, vyšší výkon a netradiční materiály, kterým vládne přírodní dřevo

Motorola představila po necelém roce novou generaci véčkových smartphonů Motorola Razr 60 a Motorola Razr 60 Ultra. Meziročně (proti předchůdcům řady Razr 50) se novinky mohou pochlubit výkonnějšími procesory, vylepšenými fotoaparáty, vyšší odolností a integrací umělé inteligence. Pro Česko je klíčový vyšší model Ultra, který se prodává v paměťové variantě 16 + 512 GB za 32 500 Kč.

Model Razr 60 Ultra existuje ve čtyřech variantách povrchové úpravy: luxusní měkká kožená Alcantara, pravé dřevo s certifikací FSC, saténový povrch a povrchová koženková úprava. Tyto materiály jsou spojeny s barvami Pantone: Scarab, Mountain Trail, Cabaret a Rio Red. Kromě růžového Cabaretu budou v Česku dostupné všechny tři zbývající varianty. Model Razr 60 bude na vybraných trzích dostupný v úpravě inspirované koženkou, nylonem nebo s acetátovým povrchem, v barvách Gibraltar Sea, Spring Bud, Lightest Sky a Parfait Pink.



Barevné varianty Motoroly Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra je aktuálně nejvýkonnějším flipovým telefonem na trhu díky 3nm čipsetu Snapdragon 8 Elite, který přináší 45% nárůst výkonu CPU a 40% zvýšení grafického výkonu oproti předchozí generaci. Model Razr 60 je vybaven procesorem MediaTek Dimensity 7400X, který zvyšuje výkon umělé inteligence o 15 % ve srovnání s předchůdcem.

Telefony přicházejí s vylepšeným designem a odolností. Nová deska pantů vyztužená titanem je čtyřikrát pevnější než chirurgická nerezová ocel a navržena tak, aby vydržela o 35 % více ohybů než předchozí generace. Oba modely mají stupeň krytí IP48, což znamená ochranu proti prachu a ponoření do 1,5 metru sladké vody po dobu až 30 minut.

Opět větší displej, tentokrát vnitřní

Razr 60 Ultra zvětšil tentokrát vnitřní ohebný AMOLED displej, který narostl v úhlopříčce na 7 palců, vnější pOLED panel si zachoval loňské rozměry a velikost 4 palce. Stále jde ale o největší vnější displej u současných véčkových telefonů. Vnější panel chrání sklo Corning Gorilla Glass Ceramic, které má poskytnout desetkrát lepší odolnost proti pádu. Model Razr 60 je vybaven 6,9palcovým vnitřním pOLED displejem a 3,6palcovým vnějším displejem.



Motorola Razr 60 Ultra v růžové barvě Cabaret

Razr 60 Ultra je vybaven baterií s kapacitou 4700 mAh, která by měla vydržet více než 36 hodin na jedno nabití. Podporuje 68W nabíjení TurboPower, které podle výrobce poskytne energii na celý den za pouhých 8 minut. K dispozici je také 30W bezdrátové nabíjení a možnost reverzního nabíjení pro sdílení energie s jinými zařízeními. Model Razr 60 má baterii s kapacitou 4500 mAh, 30W nabíjení TurboPower a podporu 15W bezdrátového nabíjení.

U fotoaparátu meziročně proběhla změna, Razr 60 Ultra už nemá teleobjektiv, který vyměnil za ultraširokoúhlý objektiv (i pro makro) na 50Mpx senzoru. Zoomovat se tak bude ořezem z primárního 50Mpx senzoru. Model Razr 60 je vybaven taktéž 50MP hlavním fotoaparátem, ale širokáč kombinovaný s makrem už má rozlišení jen 13MP.



Motorola Razr 60 v zelené barvě Spring Bud

Fotoaparáty v obou telefonech hojně využívají nástrojů umělé inteligence pro vylepšení snímků. Fotky tak získávají lepší dynamický rozsah, menší šum a jemnější detaily. Funkce Signature Style se naučí uživatelovy preference a automaticky upravuje fotografie podle jeho osobní estetiky. Mezi další funkce fotoaparátu patří Group Shot, který automaticky pořídí několik snímků během jedné sekundy a spojí je dohromady, aby všichni na fotografii měli otevřené oči, nebo Action Shot, který pomáhá pořizovat nerozmazané fotografie přátel v pohybu.

V prostředí My UX postaveném na aktuálním Androidu 15 jsou oba telefony vybaveny nástrojem umělé inteligence Moto AI, který nabízí několik nových funkcí. Mezi ně patří Catch Me Up pro souhrn nepřečtených zpráv, Pay Attention pro udržení pozornosti při důležitých konverzacích a Remember This pro ukládání informací. Na vnějším displeji je dostupná funkce Next Move, která poskytuje doporučení v reálném čase na základě obsahu obrazovky, například při prohlížení receptu nebo plánování cesty. Z externího displeje jsou také dostupné aplikace Gemini a Gemini Live.

Zdroje a další informace: TZ Motorola