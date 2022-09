Motorola tasí trumfy. Edge 30 Ultra má 200Mpx foťák, kompakt Neo zase originální barvy

Motorola Edge 30 Ultra přijde s téměř čistým operačním systémem Android 12 u kterého jsou navíc garantovány 3 roky systémových a 4 roky bezpečnostních aktualizací. Do prodeje půjde již 16. září za cenu 21 999 Kč. Nejdříve bude dostupný jen v černé, ale později dorazí i bílá varianta.

Tím hlavním je zde ale jednoznačně fotoaparát. Motorola Edge 30 Ultra je totiž prvním smartphonem na trhu s rekordním 200Mpx fotoaparátem. Toto rozlišení lze vynutit, ovšem jinak telefon skládá vždy 16 pixelů do jednoho, takže výsledkem je snímek s rozlišením 12,5 MPx. U hlavního objektivu samozřejmě nechybí optická stabilizace. Skvělá je zde také clona f/1.9 a zapomenout nesmíme na velikost snímače 1/1,22“.

Potěší také baterie s kapacitou 4 610 mAh, přičemž telefon podporuje rychlé 125W dobíjení přes USB-C. Výrobce slibuje, že za 7 minut zvládne takto dobít až 50 % baterie. Působivé je i 50W bezdrátové dobíjení. Nechybí ani možnost z telefonu bezdrátově dobíjet i ostatní zařízení, a to až výkonem 10 Wattů.

Výbava je zde prvotřídní v čele s procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 doplněným o 8 až 12 GB RAM. K dispozici pak bude 128GB, 256 nebo 512GB úložiště. Pro sledování filmů či hraní her se zde budou hodit také stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos.

Telefon se může chlubit 6,67“ pOLED displejem s FullHD+ rozlišením, ale hlavně i 144Hz obnovovací frekvencí a vzorkovací dotykovou frekvencí 360 Hz, kterou ocení zejména hráči. Ikonický je pro řadu Edge to, že displej telefonu přechází přes hranu telefonů až do boků. Zahnuté okraje obrazovky navíc svítí pro signalizaci notifikací. Této funkci výrobce říká Edge Lights.

rozměry a hmotnost: 158 × 72 × 7,5 mm, 175 g displej: 6,6", kapacitní P-OLED, 1 080 × 2 400, 402 PPI sítě: GSM, 3G, LTE, 5G konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 400 mAh procesor: Qualcomm Snapdragon 888 Plus (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm) operační systém: Google Android 12 fotoaparát: 50MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk

Model Edge 30 Fusion bude v portfoliu značky stát o něco níže, ovšem stále se může chlubit špičkovou výbavou. Designem jako by téměř z oka vypadl Ultře včetně klínovitého tvaru se zaoblenými boky. Telefon je však nepatrně menší a nemá tak výrazný modul fotoaparátu. Ani zde však nechybí voděodolnost IP52.

Motorola Edge 30 Neo: hraje si s barvami

Třetí novinkou do třicítkové řady je model Edge 30 Neo, který už na první pohled ukazuje, že se jedná o lifestylovou záležitost. Model je sice plastový, opět o něco kompaktnější, ale přesto vypadá prémiově a navíc sází na netradiční barvy. Motorola totiž začala spolupracovat se společností Pantone, která je autoritou ve světě barev a společně pro telefon vybrali několik zajímavých odstínů jako je zelená (Aqua Foam), stříbrná (Ice Palace), černá (Black Onyx) a nechybí ani barva roku 2022 - fialová (Very Peri).



Motorola Edge 30 Neo je dostupná v několika barvách od Pantone, u nás bude dostupná pouze fialová a černá.

Telefon dostal do vínku menší 6,28“ pOLED displej s FullHD+ rozlišením a stále skvělou 120Hz obnovovací frekvencí. Rozdílem proti předchozím modelům je, že je obrazovka plochá. Pro fanoušky multimédií jsou však i zde připraveny stereo reproduktory s Dolby Atmos.

Výkonem telefon spadá do vyšší střední třídy, což dokládá už použitý procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, který jak už z názvu vyplývá podporuje i 5G sítě. Telefon bude dostupný v konfiguracích 8+128 GB nebo 8+256 GB. Baterie je zde slabší s kapacitou 4 020 mAh, přičemž stále nabízí rychlé 68W dobíjení. Překvapením je zde podpora základního 5W bezdrátového dobíjení.

Fotoaparát je zde už ale jen dvojitý, přičemž hlavní kamerka nabízí vysoké rozlišení 64 Mpx a dokonce i optickou stabilizací. Díky skládání 4 pixelů do jednoho je však výstup pouze 16Mpx. Hlavní kamerku doplní i 13Mpx ultraširokáč s podporou Makra.

Motorola Edge 30 Neo se může chlubit poměrně čistým Androidem 12 a příslibem 2 let systémových a 3 let bezpečnostních aktualizací. Na český trh dorazí už 12. září za velmi sympatickou cenu 9 999 Kč. Z palety barev od Pantone se však od nás můžete těšit pouze na fialovou Very Peri a černou Black Onyx.