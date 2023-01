Motorola ThinkPhone. Užší spojení s Lenovem a inspirace firemními notebooky

Motorola patří čínskému Lenovu. Na produktech to ale dosud příliš nebylo znát –americká značka se sídlem v Chicagu si navrhovala vlastní smartphony, Lenovo zase v Číně a některých dalších asijských zemích prodávalo ty svoje. Synergie obou značek se prohlubuje až teď v oblasti byznysové sféry (B2B). Přichází model Motorola ThinkPhone, resp. přesněji „ThinkPhone by Motorola“.

Výkon a odolnost

ThinkPad je značka známá ze špičkových firemních notebooků (tuto divizi kdysi Lenovo koupilo od amerického IBM) a ani Motorola kdysi neměla ke korporátním řešením daleko. Nakonec i dnes nabízí některé softwarové funkce pro zabezpečení smartphonů nad rámec Androidu – např. Think Shield. Spojení zavedených brandů je tedy více než logické a jediná otázka by měla znít, proč k němu nedošlo už dřív.

Motorola ThinkPhone je vlajkový smartphone, jak se patří. Používá karbonový design krytu známý z notebooků ThinkPad. Běží na procesoru Snapdragon 8+ Gen 1 a má špičkové parametry na úrovni smartphonů pro „koncové spotřebitele“. K dispozici 8 + 256 GB nebo 12 + 512 GB paměti (v Česku bude dostupná nižší verze), duální hlavní foťák s primárním 50Mpx snímačem, 6,6palcový Full HD+ OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí a baterie s kapacitou 5000 mAh, kterou lze dobíjet kabelově (68 W) i bezdrátově (15 W). Samozřejmostí je 5G konektivita i NFC.

Telefon je vyroben z hliníku, skla (Gorilla Glass Victus) a aramidových vláken (materiál blízký kevlaru). Díky tomu je odolný vůči vodě a prachu (IP68) ale také proti pádům a různým formám narušení (teplo, mráz, magnetické pole) podle amerického armádního standardu MIL-STD-810H. Obsahuje speciální funkční červené tlačítko (Red Key) na boční straně, kterému lze naprogramovat nejrůznější funkce. Zařízení je postaveno na Androidu 13, výrobce slibuje 3 roky funkčních a 4 roky bezpečnostních aktualizací.

Firemní řešení na míru

Klíčové je provázání smartphonu s počítačem pomocí aplikace Think 2 Think. Umožňuje virtualizovat plochu telefonu na desktop počítače a chovat se k němu jako k běžné složce/disku (přetahovat, kopírovat soubory), prohlížet obsah telefonu nebo odpovídat na zprávy z počítače. Fotoaparát v mobilu, který je o mnoho kvalitnější než v notebooku, lze použít jako hlavní kameru při videohovorech.

Aplikace Think 2 Think zahrnuje: Okamžité připojení: Telefon a počítač zjistí, když jsou poblíž, a vzájemně se připojí přes WiFi.

Sjednocená schránka: Přenášejte zkopírovaný text nebo fotografie, naskenované dokumenty a videa mezi zařízeními vložením do libovolné aplikace v cílovém zařízení.

Jednotná oznámení: Notifikace o telefonním hovoru se okamžitě zobrazí v Centru akcí systému Windows. Kliknutím na upozornění se automaticky spustí odpovídající aplikace telefonu na obrazovce počítače.

File Drop: Přetahujte soubory mezi ThinkPhonem a PC.

Streamování aplikací: Otevřete jakoukoli aplikaci pro Android přímo na počítači.

Pokročilá webová kamera: Využijte fotoaparát ThinkPhonu a použijte jej jako webovou kameru pro všechny vaše videohovory.

Okamžitý hotspot: Připojte se k internetu jedním kliknutím přímo z počítače a využijte 5G konektivitu ThinkPhonu.

Pro využití ve firemním segmentu nabízí Motorola nejrůznější řešení pro snadnou dálkovou správu a zabezpečení zařízení proti zneužití firemních informací pomocí vlastních nástrojů (Moto Safe, Moto Threat Defense, Moto Secure, Moto Device Manager) i podpory řešení třetích stran (Microsoft InTune, ThinkUEM, Soti Mobicontrol, Ivanti – Mobileiron a další).

Každá firma by tak měla být schopna snadno zahrnout firemní smartphone do svého IT řešení. Připravena je také profesionální firemní podpora ze strany výrobce pro řešení případných problémů. Telefon se má do prodeje dostat v nadcházejících měsících. Vzhledem k tomu, že jde o B2B zařízení pro firmy, nebyla stanovena klasická koncová cena, smluvní podmínky mohou být u jednotlivých firemních klientů individuální.

Technické specifikace: