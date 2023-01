Motorola ukázala kompletní portfolio cenově dostupných telefonů. Oproti loňsku však chybí AMOLED displeje

Motorola představila hned pětici nových smartphonů řady Moto G, které budou v letošním roce tvořit páteř jejího portfolia cenově dostupných smartphonů. Nové modely pro rok 2023 mají ve svém názvu trojku na konci, což platí i pro ultralevnou Motorolu Moto e13, ve které běží Android 13 Go. U několika modelů se však začalo trochu šetřit, zatímco některé loňské telefony měly ještě AMOLED displeje, o letošních novinkách už to neplatí...

Motorola Moto G73 5G

Nejvýše postavenou novinkou je Motorola Moto G73 5G. Celoplastový smartphone se základní odolností vůči vodě (alias „voděodpudivý návrh telefonu“) dostal do výbavy 6,5 IPS LCD displej s rozlišením 2 400 × 1 080 pix a se 120Hz obnovovací frekvencí. V průstřelu čeká 16Mpx selfie. Na zádech je připraven 50Mpx foťák doplněný 8Mpx širokáčem. Na a bočních hranách telefonu najdete USB-C konektor, čtečku otisků prstů, sluchátkový jack i stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos.



Nejvýše postavenou novinkou je Motorola Moto G73

Telefon pohání 6nm Mediatek Dimensity 930, který podporuje i 5G sítě. Do bočního šuplíku vložíte, buď dvě nanoSIM karty či jednu SIMku a microSD. Ta doplní interní 256GB úložiště, na nějž ještě navazuje 8GB operační paměť. U konektivity si můžete odškrtnout i podporu Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 či NFC. Pevně zabudovanou 5 000mAh baterii dobijete pomocí 30W dobíjení TurboPower, potřebný adaptér najdete hned v základní krabici. Telefon s Androidem 13 a nadstavbou My UX se bude nabízet v modré a v černé, a to již března za 7 299 Kč.

Motorola Moto G73 5G katalog rozměry a hmotnost: 162 × 74 × 8,3 mm, 181 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 930 (8× Cortex-A78, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 66 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Motorola Moto G53 5G

Stejně jako v případě vybavenější Moto G73, i u níže postaveného Moto G53 5G musíte mezigeneračně překousnout změnu v displejové technologii. Už se nebavíme o AMOLED displeji, ale o běžném LCD panelu s rozlišením HD+. Snížilo se i rozlišení selfie kamerky, která má nově 8 megapixelů. Na zádech navazuje na 50Mpx foťák 2Mpx makro, které je jen do počtu.



Motorola Moto G53 sice dostala podporu 5G sítí, oproti loňsku však „pětka“ přišla o AMOLED displej

Telefon podporuje 5G sítě, za což vděčí procesoru Snapdragon 480+, který doplníte 4, 6 nebo 8GB operační pamětí. 64 nebo 128GB paměť lze rozšířit microSD kartami, 5 000mAh baterii však dobijete jen 10 Watty. Do hybridního slotu můžete vložit druhou nanoSIM či microSD kartu, stereo reproduktory podporují Dolby Atmos. A mimo USB-C na těle najdete i 3,5mm jack nebo čtečku otisků prstů. Moto G53 5G potkáte na pultech obchodů již v únoru, telefon se bude nabízet v modré barvě za 5 999 Kč.

Motorola Moto G53 5G katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 8,2 mm, 183 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 480 Plus (8× Kryo 460, 2 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 58 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Motorola Moto G23

Géčkovou řadou se postupně propadáme níže. Moto G23 nabíne 6,5" displej s rozlišením HD+ a 90Hz obnovovací frekvencí. Stereo reproduktory s Dolby Atmos a sluchátkový jack jsou i tentokrát samozřejmostí. A to platí i o 50Mpx foťáku, která je součástí zadního plastového krytu. Společně s ním bude fotografickou stránku zajišťovat ještě 5Mpx širokáč a 2Mpx makro.



Motorola Moto G23 překvapí 30W dobíjením, které je rychlejší, než u výše postaveného G53

Poměrně velkým překvapením je 5 000mAh baterie, kterou, oproti výše postavenému G53, dobijete až 30 Watty. Výkon zajišťuje Mediatek Helio G85 se 4 nebo 8GB RAM a 64 či 128GB úložištěm. Telefon bude v březnu k dispozici ve třech barevných provedeních (Pearl White, Steel Blue a Matte Charcoal), a to za 5 599 Kč (varianta 8/128 GB).

Motorola Moto G23 katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 8,2 mm, 184 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G85 (8× Cortex-A75, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 59 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Motorola Moto G13

Motorola Moto G13 toho má s G23 mnoho společného. Ať už je to design, hlavní snímač, procesor či kapacita baterie. Telefony se liší jen v detailech. U „třináctky“ má selfie poloviční rozlišení (tj. 8 Mpx), hlavnímu snímači pomáhá 2Mpx makro a 2Mpx mazací objektiv. No a baterii dobijete maximálně 20 Watty.



Moto G13 na první pohled vypadá stejně jako dříve uvedené telefony, navenek se však liší v detailech...

Moto G13 se bude v Česku nabízet v barvách Blue Levander a Matte Charcoal, telefon bude startovat na částce 4 399 Kč.

Motorola Moto G13 katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 8,2 mm, 183 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 720 × 1 600, 270 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G85 (8× Cortex-A75, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 58 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Motorola Moto E13

Nejníže postavenou novinkou je Motorola Moto E13. Telefon je uzpůsoben ceně, a tak má 6,5" LCD displej rozlišení HD+ a základní 60Hz obnovovací frekvenci. Ve výřezu displeje čeká 5MPx selfie, na zádech je umístěn pouze jeden 13Mpx fotoaparát.



V nejlevnější Moto E13 čekejte čipset Unisoc a Android 13 Go

Ceně musel ustoupit i výpočetní výkon. Ten zajišťuje čipset Unisoc T606 s 2 nebo 4GB operační pamětí. V obou případech je k dispozici jen 64GB úložiště, které sei však můžete rozšířit microSD kartami. 5 000mAh baterie podporuje 10W nabíjení, uvnitř telefonu pak běží Android 13 Go. Moto E13 se začne v Česku nabízet v březnu, a to v černé a zelené barevné variantě. Letošní nejlevnější Motorola bude stát jen 2 899 Kč.