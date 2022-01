Motorola uvažuje o telefonu s displejem po obvodu. Přinesl by jasné výhody, ale i spoustu úskalí

Motorola je dnes známá především svými levnými telefony. Již několikrát ale překvapila zajímavými inovacemi jako například v případě skládacího telefonu Razr. Patenty firmy však ukazují, že firma prozkoumává i další zajímavé technologie. Jeden z patentů ukazuje smartphone s displejem po celém obvodu telefonu. Zajímavé přitom je, že tento koncept u firmy není novinkou. První zmínky o něm v patentech objevili již v polovině roku 2020, ty poslední jsou pak z prosince 2021.

Patent se zabývá tím, jak vůbec pracovat s telefonem, který má displej po celém obvodu. Jednak jde o vyvarování se nechtěným dotykům. Kvůli displeji by takový telefon samozřejmě postrádal ovládací tlačítka, které by bylo nutné nahradit těmi softwarovými. Celkově tedy jde o kombinaci něčeho podobného, co už v minulosti zkoušelo Xiaomi či Huawei.

Použití tak i vzhůru nohama

Tímto však Motorola nekončí a patenty jasně hovoří i o tom, že byl smartphone nabízel podporu stylusu. Otázkou je, zda přídavného, nebo by byl například součástí telefonu. Telefon by byl také vybavený senzory, které by snímaly orientaci telefonu, což dnes není nic neobvyklého, ovšem díky tomu, že by telefon obklopoval displej by u Motoroly bylo skutečně jedno, zda byste telefon používali tak či vzhůru nohama. Vše softwarové by se orientaci přizpůsobilo.

Displej na bocích by šlo samozřejmě využít efektivně i k zobrazení další užitečných informovací od notifikací po stav baterie. Server LetsGoDigital podle patentů vytvořil velice působivé rendery, podle kterých by telefon vypadal skvěle.

Stále však zůstává problém s tím, že by takový telefon by bylo těžké dát do pouzdra a byl by velmi náchylný na poškození. Nehledě na to, kolik by musela být prodejní cena kvůli drahé výrobě. To je také důvod proč do masového prodeje v minulosti nešlo působivé Xiaomi Mi Mix Alpha. Přesto je skvělé vidět, že firmy nespí na vavřínech a vymýšlí zajímavé inovace.