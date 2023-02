Motorola všem vypálila rybník na startu MWC. Ukázala funkční rolovatelný prototyp Rizr

Motorola vytasila před startem letošního veletrhu MWC opravdu těžký kalibr. V Barceloně ukázala funkční prototyp svého prvního rolovatelného smartphonu Motorola Rizr. Jde o jeden z nejpokročilejších konceptů takového typu zařízení, které jsme dosud mohli vidět.



Motorola Rizr. Prototyp smartphonu s rolovacím displejem. V zasunutém stavu příjemný pětipalcový kompakt, ve vysutém displej s tradiční úhlopříčkou 6,5"

Po telefonech klasické konstrukce a pomalu se rozšiřujících skládačkách (véčkách a hybridech smartphone–tablet) jde o další „form factor“ – typ konstrukce, kterému výrobci věří. Skládačku už loni plánovalo LG, pak ale s mobily zcela skončilo, svůj pokus na tomto poli už má za sebou také Oppo.



Displej se neroluje dovnitř jako roleta, ale na druhou stranu telefonu zhruba do poloviny zad. Zde se může zobrazovat obsah nezávislý na přední části displeje

Motorola Rizr je podle našeho mínění zatím nejdál, i když k finálnímu produktu je stále daleko. To je také důvod, proč Motorola zatím neřekla, kdy (a zda vůbec) půjde Rizr do komerčního prodeje. Technologicky je ale na tom velmi dobře. Prototyp, který jsme si mohli vyzkoušet, neměl pocitově vůbec daleko k finálnímu produktu, mechanismus rolování fungoval spolehlivě, telefon v ruce působil solidně.

Od pětipalcového kompaktu po 6,5"

Hlavní ideou rolovatelných zařízení je přinést v základu uživateli telefon s kompaktními rozměry a pouze v případě, že v nějaké aplikaci nebo k nějakému účelu potřebuje větší plochu panelu, přinese mu ji vysunutím určité části panelu nad plochu půdorysu.



Displej je v základním stavu příjemně malý, když ale potřebujete aplikaci, která vyžaduje větší plochu, displej se sám vysune. Anebo ho můžete přinutit dvojitým stiskem bočního tlačítka bez ohledu na aplikaci

V případě Rizru je srolovaný displej, resp. jeho část, „schovaná“ na zádové části. Schovaná v uvozovkách, protože displej není reálně ukrytý jako při srolování rolety, ale je prostě přehnutý přes spodní hranu dozadu. V zasunutém stavu má na přední straně 5 palců, při maximálním vyrolování se úhlopříčka prodlouží až na 6,5 palce.

To může přinést využití pro určité uživatelské scénáře – typicky při fotografování druhé osoby hlavním (zadním) fotoaparátem, kdy tato osoba na přehnuté části displeje na zádech může vidět náhled svojí budoucí fotografie. Stejně tak může přehnutý „zbytek“ panelu posloužit jako oblast se zobrazením hodin nebo notifikací, pokud uživatel odkládá telefon zády nahoru.

Velmi nadějný koncept

Je vidět, že při návrhu využití větší plochy displeje se opravdu přemýšlelo. Využívá se v aplikacích, kde to dává smysl, navíc se v těchto případech panel sám vysune – například při psaní e-mailu, kde se plocha zvětší o virtuální klávesnici, nebo při přehrávání videa na YouTube, kde se displej vysune o potřebnou část podle poměru stran přehrávaného videa.





Přečnívající část displeje ve vyrolovaném stavu je opravdu tenoučká. Ohyb přes spodní hranu je decentní

Inženýrsky je telefon dobře navržen, rolovací panel nikde neodchlípá (ani v oblasti spodní hrany), nemělo by hrozit jeho poškození běžným používáním telefonu, např. držením ve spodní části, odkládáním atd. Pozor bude muset dát uživatel na panel, když je ve vysunutém stavu, to je opravdu tenoučká plocha, která by potenciálně mohla být náchylná na zlomení nebo ohnutí.

Telefon už v současné fázi vývoje působí velmi dobrý dojmem, z pohledu uživatele se zdá, jako by už brzy mohl být uveden do komerčního prodeje. K finálnímu uvedení ale ještě nějaká práce bude, proto Motorola neposkytla žádný konkrétní termín. Věřme, že nezůstane jen u konceptu, zařízení tohoto typu nám dávalo velký smysl. Záleží ale samozřejmě i na tom, v jaké cenové hladině by se rolovatelný smartphone pohyboval. Dost pravděpodobně bude výrazně dražší než současné skládačky.