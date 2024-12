Motorola začne prodávat čtveřici nových levných modelů. Přinesou posílené basy a Android 15

Motorola rozšiřuje svou nabídku základních levných smartphonů čtyřmi novými modely. Jedná se o tři nové přírůstky do nejpočetnější řady Moto G a jednu novinku v nejnižší řadě Moto E. Telefony se cenově budou pohybovat od 2800 do 5000 Kč a do prodeje půjdou po Novém roce.

Ceny a dostupnost: Nové modely budou v prodeji od ledna 2025 Motorola Moto G15 (8 + 256 GB) ... 3 799 Kč

Motorola Moto G15 Power (8 + 256 GB) ... 4 999 Kč

Motorola Moto G05 (6 + 128 GB) ... 3 499 Kč

Motorola Moto E15 (2 + 64 GB) ... 2 799 Kč Zdroj: Motorola

Nejvyšší z uváděných novinek, Motorola Moto G15, zaujme 6,7palcovým Full HD+ displejem a stereo reproduktory s technologií Dolby Atmos a posílením basů (Bass Boost). Telefon běží na procesoru Mediatek G81 Extreme. Fotoaparát s 50Mpx senzorem a technologií Quad Pixel je doplněn také širokoúhlým objektivem. Zajímavostí modelu je baterie s kapacitou 5200mAh a rychlým nabíjením TurboPower 18 W.



Motorola Moto G15

Sesterský model Motorola Moto G15 Power je na kapacitu baterie ještě štědřejší, obsahuje rovnou článek s kapacitou 6000 mAh. Na jedno nabití má vydržet až 58 hodin. Zbytek funkcí je podobný jako u příbuzného modelu Moto G15, pouze nabíjení je rychlejší (30 W).



Motorola Moto G15 Power

Naproti tomu Motorola Moto G05 je určena pro nenáročné nebo začínající uživatele. I tak ale nabízí 90Hz displej s dobrým maximálním jasem ve své třídě, 50Mpx fotoaparát a funkce, které jsou spíše běžné u vyšších tříd, jako je noční režim a portrétní fotografie.



Motorola Moto G05

Cenově nejdostupnější Motorola Moto E15 přináší 90Hz displej, stereo reproduktory s Dolby Atmos a 2 GB RAM, což postačí pro základní použití sociálních sítí, prohlížení webu a komunikaci. Tomuto modelu jako jedinému schází funkce NFC pro bezkontaktní placení.



Motorola Moto E15

Nové modely řady Moto G poběží rovnou na nejnovějším systému Android 15, základní Moto E15 se musí spokojit s rok starou zjednodušenou verzí Androidu 14 Go.