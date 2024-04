Motorola zkouší netradiční barvy i materiály. Edge 50 Ultra s dřevěnými zády si zamilujete

Motorola představila novou řadu vlajkových smartphonů Motorola Edge 50. V tuto chvíli zahrnuje tři modely: Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro a Edge 50 Fusion. Všechny tři telefony mluví společným designovým jazykem a vedle špičkové výbavy i výkonu zkouší upoutat pozornost netradičními materiály zadního krytu a neokoukanými barevnými variantami.



Nová řada Motorola Edge 50 s modely Ultra, Pro a Fusion. Zaujmou živé barvy i dřevěná záda

Motorola je totiž toho názoru, že samotné technické specifikace nedokážou vytvořit emocionální vazbu k telefonu, té je potřeba docílit něčím jiným. Design je potom zcela jistě vhodným prostředkem. Výrobce pokračuje ve spolupráci s institutem Pantone, který doporučuje právě trendující barevné odstíny, a k tomu experimentuje s různými materiály zadního krytu. V této generaci Edge 50 dostává prostor vedle už známé koženky také ručně vyráběný polymer, umělý semiš a dřevo.



Velikostně jsou si všichni sourozenci velmi blízko

Telefony jsou si blízké také tvarově a velikostně. Všechny tři modely včetně Ultry jsou podobně velké, definované úhlopříčkou širokoúhlého 6,7palcového P-OLED displeje. Motorola je věrná uzkým telefonům, které se dobře drží v dlani, a panelům, jež jsou mírně zakřivené k levému a pravému okraji. Všechny tři telefony bez ohledu na materiál zadního krytu a jeho barvu jsou voděodolné podle stupně krytí IP68.

Dostupnost a cena: Motorola Edge 50 Ultra: hnědá Nordic Wood (dřevo), oranžová Peach Fuzz (koženka), černá (koženka)

16 GB + 1 TB za 25 399 Kč

začátek června 2024 Motorola Edge 50 Pro bílá Moonlight Pearl (polymer), fialová Luxe Lavender (koženka), černá (koženka)

12 GB + 512 GB za 17 599 Kč

polovina dubna 2024 Motorola Edge 50 Fusion světle šedá Marshmallow Blue (koženka), modrá Forrest Blue (koženka), růžová Hot Pink (umělý semiš)

12 + 512 GB za 11 999 Kč

polovina května 2024

Současným trendem u všech výrobců je umělá inteligence (AI). Ani Motorola nemůže zůstat stranou a svoje chytré funkce a algoritmy strojového učení sdružuje pod hlavičkou Moto AI. Zatím se ale nedá říct, že by se měnilo něco na úrovni celého systému, ačkoli ambicí prostředí Hello UX nad Androidem 14 je do budoucna přinést i zjednodušené procházení nabídkami.

Aktuálně AI vypomáhá spíše u konkrétních úkolů, např. při navigaci, vyhledávání, vylepšování fotografií, generování tapety prostředí z vyfoceného obrázku atd. Telefony Motorola využívají jako primární galerii na obrázky aplikaci Fotky Google, která v nejbližší aktualizaci přináší další pokročilejší úpravy fotek pomocí AI (např. funkce Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur).

Motorola Edge 50 Ultra

Nejvyšší model z celé řady se sice jmenuje Ultra, ale velikostně je prakticky stejný s ostatními. Odlišuje jej zejména vyšší výkon, lepší fotoaparáty a také volba materiálu u jedné z variant, které se říká Nordic Wood. Jak název napovídá, jde o provedení ze skutečného dřeva s matně lakovaným povrchem, který zajišťuje jeho odolnost proti běžnému opotřebování. Motorola se tak vrací k pro mobily zajímavému materiálu, který sama odzkoušela už zhruba před deseti lety u modelu Moto X.

Vedle dřeva existují ještě dvě koženkové varianty, jedna (oranžová Peach Fuzz) s razítkem společnosti Pantone. Nás ale pochopitelně nejvíc zaujalo dřevo, které je neokoukané, líbivé a na dotek velmi příjemné. Tělo telefonu tvoří tenký hliníkový rámeček a displejová část je kryta odolným sklem Gorilla Glass Victus. Telefon je vybaven stereo reproduktory (podporují efekt Dolby Atmos) a 6,67palcovým P-OLED displejem s rozlišením Super HD (1220p). O výkon se stará nedávno představený čipset Snapdragon 8s Gen 3 od Qualcommu. Čipset mimo jiné zajišťuje i podporu 5G a také funkce UWB pro možnost nalezení telefonu lokátorem.

Kvůli zachování štíhlého profilu se do telefonu dostala baterie s kapacitou „pouze“ 4500 mAh, k jejímu rychlému nabití je ale k dispozici 125W kabelový Turbo Power nebo 50W bezdrátové nabíjení. Zadní fotoaparát sestává ze tří modulů: primární 50Mpx foťák s OIS a světelností f1.6, širokoúhlý 50Mpx foťák s funkcí makra (od 5 cm) a 64Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením (nebo až 100násobným digitálním zoomem) a OIS. Foťák hojně využívá AI ke skládání snímků, vylepšování stabilizace, sledování zaostření nebo k dlouhé expozici. Přední selfie kamera má rozlišení 50 Mpx.

Motorola Edge 50 Pro

Druhý nejvyšší model vystupuje v roli odlehčené vlajkové lodi. Ze všech tří jde do prodeje nejdříve, a to hned bezprostředně po premiéře. Tělo je vyrobeno z hliníkového rámu, ke kterému se přidávají záda z fialové nebo černé koženky a speciální perleťová edice s matným polymerovým povrchem, který je ručně vyráběn v Itálii. Proto je vzorkování na zádech u každého kusu unikátní, podobně jako v případě dřevěné Edge 50 Ultra.

Zařízení obsahuje do boků zakřivený 6,7palcový P-OLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 144 Hz. O výkon se stará zbrusu nový čipset Snapdragon 7 Gen 3, který potvrzuje zacílení modelu jako o něco levnější alternativy nejvyšší Ultry. Baterie má opět kapacitu 4500 mAh a stejné možnosti dobíjení: 125W kabelový Turbo Charge nebo 50W bezdrátové dobíjení.

Zadní fotoaparát je opět trojitý, ale už v trochu jiné sestavě. Primárnímu 50Mpx senzoru vypomáhá objektiv s rekordní světelností u mobilu f1.4, nechybí 13Mpx širokáč s makrem (ostření od 3 cm) a do třetice 10Mpx fotoaparát s 3× optickým zoomem. Selfie kamera nabídne rozlišení 50 Mpx a disponuje i autofokusem.

Motorola Edge 50 Fusion

Střední třída s nádechem vzhledu vlajkových modelů, to je model Edge 50 Fusion. Designově je na výběr mezi světle šedou, růžovou a modrou barvou, přičemž růžová je na dotek ještě o něco příjemnější než koženka, Motorola tomuto typu povrchu říká umělý (veganský) semiš. Tělo je opět štíhlé, kvůli chybějícímu bezdrátovému dobíjení už se do něj vešla baterie s kapacitou 5000 mAh, ale o voděodolnost IP68 nepřišlo. Maximální výkon kabelového dobíjení je 68 W.

Telefon pohání čipset střední třídy Snapdragon 7s Gen 2, ale zato do českých obchodů přijde ve štědré paměťové variantě 12 + 512 GB. Displej je 6,7palcový Full HD+ P-OLED se 144Hz obnovovací frekvencí. Fotoaparáty na zadní straně najdeme už jen dva: primární 50Mpx se světelností f1.8 a OIS, a k němu 13Mpx širokáč. Selfie kamera má tentokrát rozlišení 32 Mpx. Všechny tři modely běží na aktuálním Androidu 14 s inovovanou nadstavbou, kterou výrobce nazval Hello UX.