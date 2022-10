Motorola zkouší rolovat displej. Nechce vytvořit žádný hybrid, ale spíše schovat do kapsy o něco menší telefon

Lenovo na právě probíhající akci Lenovo Tech World 2022 ukázalo koncept rolovacího smartphonu pod značkou Motorola. Na první pohled se jedná o koncept vcelku malého telefonu s flexibilním pětipalcovým displejem, který se dokáže přeměnit na telefon s 6,5" zobrazovacím panelem. O vývoj konceptu, jemuž se přezdívá „Felix“, se zasloužila vývojová skupina 312 Labs, která spadá pod značku Motorola.

Na krátkém ukázkovém videu (viz níže) je vidět telefon s netradičním poměrem stran displeje (má zřejmě velmi blízko formátu 4:3). Po stisku bočního tlačítka dojde k vyrolování spodní části displeje z těla telefonu, takže se odhalí spodní řada ikon a také dotykové ovladače systému.



Lenovo v akci ukázala telefon s 5" flexibilním displejem. V případě potřeby se z vnitřní části vyroluje část displeje, který bude mít rázem úhlopříčku 6,5 palce

Tento přístup Motoroly se v mnohém liší od konkurence, která displej vysouvá horizontálně, aby měl displej „tabletovou“ úhlopříčku. Čím více se však díváme na koncept Motoroly, tím silnější máme dojem z toho, že se primárně jedná o 6,5" telefon, který se při vložení do kapsy chce co nejvíce zmenšit, abyste s sebou netahali velké „pádlo“. K vyrolování displeje dojde po stisknutí bočního tlačítka, Motorola však zatím nepřidala žádné bližší detaily. Nevíme tedy třeba ani to, jakou výdrž bude mít motor, který pomáhá s vysouváním displeje, či samotný displej.

Lenovo Tech World 2022 a koncept rolovací Motoroly:

Na akci Lenovo Tech World 2022 byl koncept vidět ve fázi skutečného funkčního prototypu, přesto je před případným komerčně dostupným produktem vidět ještě hodně práce. Motorola zatím neuvedla, kdy obdobné zařízení uvede do prodeje. A to platí i pro druhý prezentovaný koncept, jímž byl notebook s rolovacím displejem.

Zdroj: Cnet