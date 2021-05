Motýlí louka na dosah ruky. Snapchat ukázal další brýle pro rozšířenou realitu

Společnost Snap, která stojí za populární aplikací Snapchat, oznámila již čtvrtou generaci brýlí Spectacles (2021), které byly až do nedávna určeny pro focení světa okolo vás z pohledu člověka. Největší mezigenerační změnou je podpora rozšířené reality, brýle tedy nepoužijete jen pro 3D záznam okolí, ale také pro interaktivní zobrazování filtrů a efektů zasazených do reálného světa okolo vás.

Nová generace vsadila na „cyberpunk“ design s opravdu tlustými obroučkami, do který byl integrován touchpad a také baterie. Na rámu brýlí dále najdeme dva 3D „waveguide“ displeje, dva fotoaparáty, čtyři mikrofony a také dva stereoreproduktory. Foťáky dokáží efekty, filtry a hry zasadit do reálného světa, na ukázce níže můžete vidět vyobrazení louky v rozšířené realitě, ze které vzlétne virtuální motýl a přistane vám na ruce. A to je dost povedená ukázka možností nových brýlí...

Tapping the vast potential of @Snap’s AR platform, the next generation of Spectacles allow you to overlay Lenses directly onto the world in front of you, for an immersive AR experience. #SnapPartnerSummithttps://t.co/r4XnSC886z pic.twitter.com/UTDDoxwBOO