Mozilla a Google cítí u iOS větší volnost. Naopak streamovaným hrám v iPhonech se Apple i nadále horlivě brání

Apple je i nadále v hledáčku regulátorů, kteří na něj pravidelně tlačí nebo s nimi vede formální i neformální dialogy. Možná i díky neustále diskusi dojde k částečnému rozvolnění podmínek na poli alternativních webových prohlížečů u iOS a iPadOS. U obou systému si sice již dnes stáhnete jiné webové prohlížeče, ty však dle podmínek Applu musí používat stejný engine jako Safari. Jenže, v tom případě začínají konkurenční prohlížeče tak trochu ztrácet smysl...

Apple se k celé situace zatím nijak nevyjádřil, ovšem Google a Mozilla už upravují své stávající verze prohlížeči Chromium a Firefox pro Androidu iOS tak, že v nich použijí své vlastní enginy Blink a Gecko. Současná podoba prohlížečů sice umožňuje synchronizaci s desktopovými prohlížeči, jenže ze základních požadavků WebKitu vyplývá, že jejich ostatní funkce jsou stejné jako u prohlížeče Safari.

A to by se mohlo brzy změnit, byť i při částečném rozvolnění si Apple může diktovat své vlastní podmínky. Ostatně, nebylo by to poprvé. Apple totiž může u alternativních prohlížečů třeba omezit maximální velikost uložiště, kapacitu alokované paměti, může aplikacím přikázat agresivní uvolňování RAM nebo naopak zakázat některé doplňky, apod.

Britský antimonopolní úřad CMA zase na Apple tlačí, aby na iOS povolil cloudové hraní, protože v tom vidí porušení hospodářské soutěže. Připravil Applu několik návrhů, ten je však smetl ze stolu. Nejambicióznějším z nich bylo současné zpřístupnění progresivních webových aplikací (tzv. PWA) a také sideloadingu. Oběma možnostem se přitom Apple dlouhodobě brání, návrhy ze strany CMA označil za „zcela nepřijatelné“.

Pevné zdi už brzy povolí

Pravdou však je, že je platforma iOS obehnána „pevnými zdmi“. I díky tomu nedávno EU nařídila Applu, aby iOS otevřel obchodům třetích stran. Apple podle všeho limit na nasazení o rok předběhne, aby to vypadalo, že nápad vyšel z jeho hlavy. Alternativní obchody by se tak mohly objevit už s nástupem iOS 17. CMA má dokončit druhou fázi průzkumu trhu se zaměřením na cloudové hraní v systému iOS do května příštího roku. Obě instituce se však nemohou „potkat“ v jedné zásadní otázce, která brání rozšíření cloud gamingu na platformu iOS.

I kdyby totiž Apple cloudové hraní povolil, musel by App Store ohodnotit, které z nabízených her jsou vhodné. Hodnocením by musela projít úplně každá hra, což je časově extrémně náročné, a současně nepraktické či dokonce nemožné.

Je sideloading hrozba pro bezpečnost systému iOS?

Zdroj: Arstechnica, Service.gov