Možná ho máte i vy. Nejprodávanějším mobilem roku 2020 je...

Britská výzkumná společnost Omdia vydala žebříček nejprodávanějších telefonů roku 2020. Studie tentokrát nesčítala počty všech zařízení u jednotlivých výrobců, ale počty prodaných kusů konkrétního modelu a ty seřadila do Top 10. V roce 2020 jednoznačně kraloval iPhone 11, distribuovalo se ho téměř 65 milionů kusů. S velkým odstupem následuje iPhone SE (2020) a na třetím místě nový iPhone 12, kterému k umístění do první trojky stačily pouze dva měsíce na trhu.

Rok 2020 Rok 2019 # Model Výrobce Mil. ks ASP $ Model Výrobce Mil. ks ASP $ 1 iPhone 11 Apple 64.8 754 iPhone XR Apple 46.3 777 2 iPhone SE (2020) Apple 24.2 451 iPhone 11 Apple 37.3 766 3 iPhone 12 Apple 23.3 896 Galaxy A10 Samsung 30.3 111 4 Galaxy A51 Samsung 23.2 269 Galaxy A50 Samsung 24.2 279 5 Galaxy A21s Samsung 19.4 192 Galaxy A20 Samsung 19.2 150 6 Galaxy A01 Samsung 16.9 115 iPhone 11 Pro Max Apple 17.6 1,266 7 iPhone 12 Pro Max Apple 16.8 1,232 iPhone 8 Apple 17.4 631 8 Galaxy A11 Samsung 15.3 158 Redmi Note 7 Xiaomi 16.4 140 9 Redmi Note 9 Pro Xiaomi 15.0 161 iPhone 11 Pro Apple 15.5 1,166 10 iPhone 12 mini Apple 14.5 796 Galaxy J2 Core Samsung 15.2 69

Apple tak obhájil silnou pozici z roku 2019, kdy prodejům kraloval v té době taktéž s rok starým iPhonem XR a do první desítky „protlačil“ rovnou pět svých modelů. Samsungu se tradičně nejlépe prodávají levnější modely řady Galaxy A s průměrnou prodejní cenou (v tabulce sloupec označený ASP s cenou v dolarech) zhruba čtvrtinovou proti Applu. Xiaomi zabodovalo s bestsellerem Redmi Note 9 Pro.

Zajímavé je také zjištění, že z nové čtveřice iPhonů 12 není model Mini tím, který by se, alespoň podle studie Omdia, prodával nejméně. Dostal se na konec první desítky, zatímco model iPhone 12 Pro, jenž mnoho parametrů sdílí s iPhonem 12, se do Top 10 vůbec nedostal. Apple přitom údajně uvažuje o utlumení výroby iPhonu 12 Mini kvůli špatným prodejům. Číslo 14,5 milionu distribuovaných kusů za necelé dva měsíce – pro Apple možná neúspěch, ale co by za to ostatní výrobci dali.

Připomeňte si iPhone 11 na představovacím videu: