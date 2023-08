Můj T-Mobile získá implementaci Bank iD. Aplikace funguje už 5 let, pro operátora ji vyvíjejí v Indii

T-Mobile připomněl pětileté fungování své zákaznické samoobsluhy Můj T-Mobile v Česku. Aplikaci pro smartphony s platformami iOS a Android (včetně EMUI od Huawei, postaveném na Androidu) podle operátora používá 1,7 milionu unikátních zákazníků, kteří ji na marketech Google Play, App Store a App Gallery hodnotí průměrným skóre 4,3, 4,4, resp. 3,3 hvězdiček z pěti.

Pro skupinu Deutsche Telekom, jejímž je český T-Mobile členem, vyvíjí aplikaci v mnoha národních mutacích vývojářská skupina v Indii. Například v Rakousku, kde už se tamní T-Mobile přejmenoval na Magenta, ale také v Německu, se aplikace jmenuje „Mein Magenta“. U sousedů na Slovensku a také v Maďarsku je to jednoduše aplikace „Telekom“.

Platby, nastavení i soutěže

Aplikace Můj T-Mobile umožňuje zákazníkům platit za paušál, nakupovat telefony, kontrolovat a nastavovat svoje portfolio služeb – a to nejen těch mobilních, ale i pevného internetu, internetové televize Magenta TV, a také všechny služby zastřešit do výhodnějšího sdruženého programu Magenta. Za služby i zařízení lze platit přímo v aplikaci pomocí služeb Apple Pay a Google Pay, předplacenkáři zde mohou dobíjet kredit. Kromě toho aplikace obsahuje i zábavný interaktivní obsah včetně soutěží, her a multimédií.

K pátému výročí dostane aplikace novou funkci Bank iD. Díky implementaci tohoto ověření bude možné přímo v aplikaci založit novou smlouvu a zakoupit SIM kartu. „Od počátku stavíme aplikaci na osobním přístupu k uživatelům a kvalitním obsahu, který neustále vylepšujeme. Naším cílem je, aby si naši zákazníci mohli v budoucnu v aplikaci vyřídit vše, co potřebují,“ doplňuje Eva Noraová, manažerka digitálních služeb T-Mobile.

Oblíbenou součástí aplikace je podle operátora sekce se soutěžemi a výhodami. Soutěží se pravidelně účastní půl milionu zákazníků. Tradiční adventní kalendář přilákal vloni 600 tisíc unikátních návštěvníků, do velikonočního hledání vajíček s možností výhry vlastního telefonu operátora T Phone se zapojilo 215 tisíc lidí. Úspěch zaznamenala i sekce Srdcovky, která nabízí řadu nabídek externích partnerů. Aktuálně sekci využívá 1,3 milionu uživatelů.