Multispektrální foťáky dorazí do smartphonů do dvou let. Slibují reálné barvy a ideální vyvážení bílé

Společnost Spectricity nasadila do prvního telefonu na světě tzv. multispektrální kameru, která má zatočit s vybledlými barvami a ne zcela ideálním vyvážení bílé při focení telefony za různých světelných podmínek. Fotografie budoucnosti budou mít zcela identické barvy jako samotné fyzické objekty. Okem nepoznáte žádný rozdíl. Podle belgické firmy dorazí podobné fotoaparáty do mainstreamových smartphonů do dvou let, a v tuto chvíli je testují téměř všichni velcí hráči ve světě mobilních technologií.



Toto je první smartphone na světě s multispektrálním fotoaparátem. Vystavuje se na veletrhu CES jako unikátní zařízení. Do svou let se tyto foťáky mají stát v mobilech naprosto běžnou záležitostí

Firma Spectricity vystavuje na veletrhu CES první smartphone, který je osazený multispektrální kamerou S1. Ta byla formálně oznámena už na loňském veletrhu CES, jenže celý rok trvalo, než si kamerka našla cestu do ukázkového telefonu. Celou dobu firma věnovala optimalizacím, a současně začala foťák nabízet i velkým hráčům na trhu. Podle zákulisních informací se mají multispektrální fotoaparáty a kamery stát u mobilních zařízení mainstreamem, a to proto, že konečně vyřeší dlouho vytýkaný nedostatek – ne zcela ideální reprodukci barev.

Pokud současnými fotomobily fotíte v automatickém režimu, často se stává, že mají fotky kvůli špatnému vyvážní bílé více či méně posunuté barevné odstíny. Telefon si musí poradit v různých světelných podmínkách, od focení na přímém slunci až po fotografování při různém typu umělého osvětlení. A ke všemu je nutné zohlednit i samotné scény, např. focení osob různých barev pleti.



Ukázková fotografie aktuálními topmodely při různých úrovních umělého osvětlení. Stejná scéna zachycená fotoaparátem od Spectricity

Nový typ fotoaparátu má přinést, nejen reálnější barvy u fotografií, ale také poslouží jako nadstavba pro aplikace, které pomáhají s výběrem make–upu podle odstínu pleti a analýzy obličeje. Uplatnění však najde i v celé řadě dalších oblastí, ve kterých je důležitá absolutní barevná přesnost toho, co telefonem vyfotíte.

Možnosti multispektrálních fotoaparátů ve smartphonech:

Zdroj: businesswire, spectricity