Muž přes palubu! Garmin má speciální chytré hodinky pro jachtaře a námořníky

Společnost Garmin kromě svých nejznámnějších chytrých hodinek nejen pro outdoorové využití je pověstná také svými speciálními edicemi pro specifické použití. Přesně takovým je nová řada hodinek Quatix 7 a 7 Pro vhodná pro námořníky.



Garmin Quatix 7 jsou zaměřené na námořníky. Máte na nich všechny informace o lodi a dokonce ji můžete z ruky i ovládat.

Hodinky se na první pohled od jiných hodinek Garminu až tak neliší, ovšem jen do chvíle, než je zapnete. Mají 1,3“ barevný MIP displej, který je sice dotykový ovšem na vodě bude často praktičtější ovládání bočními tlačítky. Hodinky jsou vyrobeny z nerezové oceli s titanovým zadním víčkem, doplněné o silikonový řemínek. Na vodě je pak více než nutná voděodolnost, a to až do hloubky 100 m, tedy odpovídající tlaku 10 ATM.

Hodinky mají vlastní proprietární systém doplněný o speciální funkce určené právě pro námořníky. Kapitán tak na ruce získá propojení s námořní elektronikou od Garminu, integrované mapy s možným označováním trasových bodů na vodě nebo je lze napojit na lodní systém a ovládat přehrávanou hudbu.

Šikovné na vodě i na souši

Hodinky mají také funkci ovládání autopilota, takže můžete podporované lodě ovládat přímo ze svého zápěstí aniž byste se dotknuli kormidla. Hodinky lze propojit i na palubní počítač, takže se vám na ruku přenesou i všechny důležité informace jako je hloubka vody, informace o přílivu a odlivu, otáčky motoru nebo rychlost a směr větru.



Verze Quatix 7X Pro Solar má AMOLED displej se solárním článkem a kovový řemínek.

Hodinky samozřejmě fungují i pro notifikace, a to jak ty lodní, kdy vás varují v kritických situacích jako když je muž přes palubu nebo při utržení kotvy, samozřejmě ale budete dostávat i běžné notifikace přímo z vašeho chytrého telefonu. Hodinky ale lze využít i mimo vodu. Mají v sobě uložené i mapy golfových hřiště, lyžařských sjezdovek.

Samozřejmě zde nechybí ani senzory pro sledování tepu a spánku a různé metriky pro analyzování výkonu ve sportovních aplikacích či VO2 Max. Přítomny jsou i polohové služby GPS, Glonass, Galileo nebo kompas, barometr či výškoměr. S hodinkami lze platit i přes Garmin Pay. Na jedno nabití v režimu chytrých hodinek slibují až 18 dní výdrže u příplatkové verze se solárním článkem pak až 37 dní.

Hodinky Garmin Quatix 7 Pro se u nás prodávají za cenu 17 500 Kč v základní verzi. Pokud uvažujete o odolnější verzi se safírovým sklíčkem počítejte s příplatkem 7 500 Kč. Nejvyšší verze Quatix 7X Pro Solar se solárním článkem, AMOLED displejem, kovovým řemínkem a dvojnásobným 32GB úložištěm pak stojí bez desetikoruny 30 tisíc Kč.

Garmin Quatix 7: