Muž se ztratil na Aljašce a byl nalezen živý a zdravý. Satelitní služba Applu zachránila prvního člověka

Satelitní SOS služba od Applu si připisuje první zachráněný život. První prosincový den byly záchranné složky na Aljašce informovány o ztraceném muži, který se ve dvě ráno vydal na sněžném skútru mezi městy Noorvik a Kotzebue. V průběhu cesty se však ztratil, a tak použil tísňové volání přes satelit u svého iPhonu 14.

Došlo ke koordinaci střediska Applu (Apple Emergency Response Center) s koordinátorem a pátracím týmem Northwest Arctic Borough, který do terénu vyslal čtyři dobrovolníky. Ti vyrazili přímo na GPS souřadnice, které byly poskytnuty z nouzové satelitní komunikace. Muž byl nakonec nalezen v polovině cesty u Nimiuk Point, přičemž dobrovolníci jej doprovodili do městečka Kotzebue. A při celé akci nebyl nikdo zraněn.



Pozemní anténa pro příjem SOS zpráv ze satelitů

Už při pohledu na mapu je jasné, že se jedná o velmi odlehlé oblasti, kde chybí pokrytí pozemním signálem. Apple na stránkách podpory uvádí, že satelitní konektivita nemusí fungovat na místech nad 62 stupňů zeměpisné šířky, muž byl však úspěšně nalezen v oblasti, která byla téměř v úrovni 69 stupňů zeměpisné šířky. Záchranáři byli překvapeni přesností a doplňkovými informacemi, které služba poskytuje. V současné době je však omezena jen na USA a Kanadu, už brzy by se však měla dostat do vybraných států Evropy - do Francie, Německa, Irska a do Velké Británie.

Samotná satelitní služba je pro uživatele nové řady iPhonů poskytována bezplatně, a to po dobu dvou let. Cena služby po dvou letech je zatím neznámá. Apple dal již dříve nahlédnout pod pokličku, jak vlastně toto satelitní vysílání funguje, článek si můžete přečíst zde.

Jedna z pozemních stanice pro příjem SOS zpráv z iPhonů:

Zdroj: Alaska.gov