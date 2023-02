Můžete zachránit jednu věc. 38 % lidí by zvolilo mobil. Digitální data jsou důležitější než sex po celý rok

Z nedávno provedeného průzkumu pro firmu Secure Data Recovery Services vyplynulo, že 38 % dotázaných by při přírodní katastrofě, kdy by si mohli s sebou vzít jen jedinou věc, okamžitě sáhlo po telefonu. Notebook skončil se 22 procenty až na druhém místě, což ukazuje, že nadpoloviční většina dotázaných by při přírodní katastrofě zůstávala i nadále věrná svým digitálním profilům a službám.

Telefon je totiž uživateli vnímán jen jako prostředník, o samotnou krabičku a hardware totiž zase až tolik nejde. 77 % uživatelů Facebooku se obává, že by přišli o svá online data. Třeba u Instagramu není strach nad možnou ztrátou fotek až tak velký (45 %). Nejméně se o svůj online obsah bojí uživatelé TikToku. Vše vychází z toho, že necelá polovina uživatelů i přes veškerá doporučení neprovádí žádné zálohování. Spoléhá se jednoduše na to, že online data budou neustále k dispozici.

Z digitálních dat si lidé nejvíce cení fotografií v mobilu (91 procent), videa skončila na druhém místě (67 %), specifické dokumenty pak obsadily třetí místo (58 %). Staré fotografie bez zálohování jsou v mobilu ve velkém ohrožení, pokud dojde ke krádeži telefonu nebo k jeho rozbití, z paměti telefonu může být problém fotky dostat. Nejčastěji se jedná o fotky dětí a zvířat, popř. o fotky osob, které již mezi námi nejsou.

Důležitou „komoditou“ jsou i fotky, zprávy a e-maily z dřívějšího vztahu. Zřejmě nejvíce alarmující je pak zjištění, že 44 procent uživatelů by se vzdalo ročního sexu za to, aby neztratili kontrolu na svými digitálními profily a službami. A jak je to u vás? Mají pro vás online služby a profily maximální důležitost, nebo jsou něco, čeho byste se v mobilu dokázali snadno vzdát?

Zdroj: Digitalinformationworld