Mysleli to dobře, ale… Apple se omluvil za reklamu, která ničí umělecké nástroje a místo nich nabízí iPad

S novými iPady Pro vypustil Apple reklamu. Její myšlenka byla jednoduchá – nacpat knihy, filmy, hudební, malířské a jiné umělecké propriety do lisu a stlačit je do právě představeného tabletu. Má to evokovat, že výkonný přístroj zvládne všechny tvůrčí činnosti, které lidé donedávna dělali pomocí samostatných pomůcek a nástrojů. A také to dává Applu příležitost znovu připomenout, jak tenký nový iPad Pro je.

Jenže v reakcích na sociálních sítích se reklama obrátila proti Applu. Lidí píší, že Apple ničí symboly lidské kreativity a místo nich podstrkuje lidem digitální technologie. Přidala se o řada celebrit, například herec Hugh Grant nebo filmařka Justine Bateman.

Jeden z komentářů připomíná slavnou reklamu 1984: „1984: Monochromní, konformní, industriální svět, do kterého exploduje barevný, živý člověk. 2024: Barevné, živé lidstvo je rozdrceno monochromatickým, konformním průmyslovým lisem.“

Vlna reakcí byla tak silná, že Apple obrátil. Tor Myhren, viceprezident marketingu společnosti Apple, se v reakci pro Ad Age dokonce omluvil: „Kreativita je v DNA Applu a je pro nás velmi důležité navrhovat produkty, které posílí kreativce po celém světě. Naším cílem je oslavovat pestrost způsobů, jakými se uživatelé vyjadřují a přivádějí své nápady k životu prostřednictvím iPadu. U tohoto videa jsme se netefili a je nám to líto."

A ještě jedna kontroverze. Šot nápadně připomíná reklamu na LG KC910 Renoir z roku 2008: