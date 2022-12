Myšlenka Steam Decku dotažena k dokonalosti. GPD Win 4 má výkonnější čipset, Dual Boot a slot pro nanoSIM

Herní konzole Steam Deck od Valve letos rozvířila vody, kde až dosud kraloval Nintendo Switch. Jenže, to už dávno neplatí. Steam Deck ukázal cestu, kterou může jít prakticky jakákoliv značka. A tak není divu, že po Aya Neo 2 na Indiegogo zabodoval další produkt. GPD WIN 4 je podle výrobce „ve všem lepší“ než zmiňovaný Deck. Toto zařízení však už částečně nakukuje do mobilního světa, protože má na zádech samostatný 4G modul, do něhož vkládáte nanoSIM kartu. A zmínit musíme i samostatnou čtečku otisků prstů.

GPS Win 4 je ve srovnání se Steam Deckem kompaktnější, přesto konzole přešla na výsuvnou konstrukci. Šestipalcový displej krytý sklem Gorilla Glass 5 s rozlišením Full HD v případě potřeby zadávání textů odsunete nahoru, čímž odhalíte podsvícenou QWERTY klávesnici. Asi sami uznáte, že tohle řešení je daleko praktičtější, než zadávání textů na Decku, u něhož tlačítková kombinace pro softwarovou klávesnici často nefunguje „na první dobrou“.



Hraní na cestách zajistí přídavný LTE modul, který přicvaknete na záda

Vlevo od displeje najdete kurzorové klávesy, joystick a čtečku otisků prstů, vpravo čekejte standardní čtveřici tlačítek, druhý joystick, optický touchpad a doplňková tlačítka. Na horní hraně nechybí triggery L1, L2, R1 a R2, a dále pak sluchátkový jack, nabíjecí USB-C (druhý čeká na spodní hraně), regulátory hlasitosti a zamykací klávesa. Všímáme si i velké mřížky pro výduch ventilátoru, který se stará o chlazení celé sestavy.

Záda jsou mimo dvou akčních tlačítek prázdná, můžete si však na ně připevnit a připojit ke konzoli 4G modul, do něhož vložíte nanoSIM kartu. Díky podpoře mobilních dat tak můžete hrát i online hry i na cestách. Škoda jen, že výrobce nepřihodil rovnou 5G modem...

Výkonné AMD a Dual Boot

O výkon mobilního zařízení se stará AMD Ryzen 7 6800U (TDP 28W) doplněný grafikou AMD Radeon 680M. Operační paměť LPDDR5 má kapacity 16 nebo 32 GB. Úložný prostor obstarává 1 nebo 2TB SSD disk M.2 2280. V konzoli je samozřejmě k dispozici zvukový čip, stereoreproduktory a také mikrofon. Mimo mobilních dat se lokálně k internetu připojíte přes Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, periferie zase připojíte přes Bluetooth 5.2 nebo kabelem do USB-A či HDMI 2.0.

Baterie má kapacitu 45,62 Wh (Steam Deck má 40 Wh), zařízení má tedy vydržet dvě hodiny náročného hraní či 3 až 6 hodin běžného používání. Uvnitř se počítá s Dual Bootem, 64bitový Windows 11 Home můžete nahradit za Steam OS, který již velmi dobře funguje u konzole Steam Deck.

Úvodní představení GPD Win 4:

A cena? Tato mobilní herní konzole vychází v základní konfiguraci (16/512 GB) na 18 tisíc korun, a to je téměř o dva tisíce více, než nejvyšší verze Steam Decku. Abyste s GPD Win 4 mohli být mobilní, potřebujete ještě LTE modul, který stojí 2 300 Kč. K prvním zájemcům se však tato konzole dostane až příští rok v březnu. Samotná kampaň je však už nyní dlouhodobě předfinancovaná. V kampani se již vybralo cca 33,3 milionů korun, firma přitom na v projektu dříve uvedla finální částku necelých 60 tisíc korun...

