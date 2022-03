Myslíte to s natáčením na iPhone vážně? Toto příslušenství s MagSafe se vám bude líbit

Apple iPhone se stal v posledních letech velice populárním nástrojem k natáčením videa. Ostatně jeho kvalitou narozdíl od fotek i dodnes vévodí i žebříčkům nejlepším fotomobilů. Společnost Moment nyní představila sadu zajímavého příslušenství s MagSafe, které ocení každý, kdo to s natáčením na iPhone myslí alespoň trošku vážně.



Moment Filmmaker Cage je šikovná klec s MagSafe uchycením, která se při natáčení s iPhonem bude hodit. Nabízí otvory pro uchycení mikrofonu, blesku či dalšího příslušenství.

Tím nejzajímavějším je klec Moment Filmmaker Cage, která se k telefonu elegantně magneticky přichytí skrze MagSafe na zádech a po svém obvodu nabízí spoustu prostoru pro uchycení dalších prvků. K rámu s i tak můžete přichytit lepší přísvit, mikrofon či cokoliv dalšího. Využívá se zde tradičních 1/4“ a 3/8“ závitů a nechybí ani organizér pro kabely.

Rám kombinuje kov a gumu, takže je odolný. Navíc telefon ochrání i před případným pádem, jelikož díky spodnímu výstupku nedojde k přímému kontaktu iPhonu se zemí. Pro uchycení kdekoliv nabízí Moment ještě příslušenství s všeříkajícím názvem Mount Strap Anywhere, který se rovněž k telefonu připojí přes MagSafe. Na zadní části máte oko s nastavitelným průměrem. To můžete uchytit například na řídítka kola či rotopedu, kočárku, nebo zkrátka kamkoliv.

Klec pro mobilní filmaře vyjde na 99 dolarů (cca 2 600 Kč s daní), přičemž za příplatek k ní můžete rovnou přikoupit zmíněný LED přísvit nebo mikrofon pasující do zmíněných závitů. Univerzální Mount Strap Anywhere pak vyjde na 40 dolarů (cca 1 050 Kč s daní). Vzhledem k připojování skrz MagSafe jsou pak oba produkty kompatibilní s iPhony 12 a 13. Objednat si lze oba produkty z webu výrobce i do České republiky.

Moment Filmmaker Cage s uchycením MagSafe: