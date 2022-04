Myslíte to vážně s mobilním hraním? Změřte si plynulost a výkon her, klíčový je údaj FPS

Pokud myslíte mobilní hraní vážně, zajímá vás při paření her zejména parametr FPS (Frames Per Second). Jedná se o tedy o počet obrazových rámců (neboli framů), které se na displeji zobrazí za jednu vteřinu. Čím vyšší toto číslo je, tím plynulejší hratelnost a animace daná hra má. Samotný počet framů vytváří jakousi „iluzi“ pohybu, a to proto, že oči nedokáží rozlišit jednotlivé obrázky (tj. framy), které jdou velmi rychle za sebou. Oči dokáží spolehlivě rozeznat maximálně 16 fps, pokud je tato hodnota vyšší, obraz už vidíme kontinuálně.

Spousta her potřebuje k nejplynulejší hratelnosti co nejvyšší framerate. Většina her má maximum 30 FPS u náročnějších akčních her je plynulost hraní zaručena maximální hodnotou 60 FPS, jiné hry naopak žádné omezení nemají, a mají krátkodobě framerate i přes 90 FPS. Pokud chcete na Androidu porovnat herní výkon, nebo zjistit, proč je aktuálně hra trhaná, potřebujete tedy znát aktuální hodnotu FPS. A zatímco některé hry vám v nastavení umožní tento údaj zobrazit, jiné jej úzkostlivě tají. Jak si tedy na Androidu zobrazit aktuální framerate při hraní her?

Samsung to má nejjednodušší

Smartphony s Androidem můžeme rozdělit na Samsungy a na ty další. Pokud máte v rukou zařízení Galaxy, máte situace zcela jednoduchou. Stačí přejít do Nastavení – O telefonu – Informace o softwaru. Pětkrát poklepat na položku Číslo sestavení, potvrdit heslo či znak k telefonu, a následně se vám v hlavní nabídce zpřístupní menu Vývojářské možnosti. V ní je třeba pouze vyhledat položku GPUWatch a aktivovat ji.



Samsungy to mají se zobrazením aktuálního frameratu nejjednodušší. Toto je důkaz, že GPS měřič aplikace udává rámcově stejné hodnoty jako ten systémový

Konkrétně u Galaxy S22 Ultra je tato systémová aplikace od Samsungu ve verzi 2.1, a umožní vám na displeji zobrazit aktuální framerate a současně i zatížení procesoru a grafického čipu. Po aktivaci máte vyhráno. Od této chvíle se vám u jakékoliv obrazovky na displeji (tj. i v menu nebo u spuštěné aplikace) zobrazí všechny zmiňované údaje. Zobrazenou hodnotu jsme si mohli ověřit u hry Titan Quest, která má vlastní „měřák“ FPS. Odchylka naměřeného frameratu mezi GPUWatch a hodnot, které udávala samotná hra, byla minimální.

Oba však mohou mít lehce odlišnou metodiku měření. Zatímco do „měřáku“ u Titan Questu nevidíme, systémový nástroj od Samsungu zobrazuje průměrný framerate vždy za posledních 120 ms. Pokud již nechcete zobrazit informaci o frameratu, stačí GPUWatch ve vývojářském menu deaktivovat. To se hodí vždy, když FPS nechcete měřit, protože je v systému vidět, že dlouhodobé zobrazení grafů a aktuálních hodnot telefon dosti výrazně výpočetně zatěžuje.

Nemáte Samsung? Cesta bude složitější...

Pokud nepoužíváte telefon řady Galaxy, jistě budete na Google Play hledat různé „FPS aplikace“, kterých se to na tomto aplikačním portálu jen hemží. A ruku na srdce, téměř každá z aplikací vám akorát zobrazí reklamy a framerate, který je, buď fixně na 30 či 60 FPS? popř. udává obnovovací frekvenci displeje, což je ale zcela odlišná informace, než kterou potřebujete vědět při hraní her. Pokud tedy můžeme doporučit jednu z mnoha aplikací, je to aplikace PerfDog.

Univerzální měřič frameratu pro Android si můžete stáhnout zde pro Windows a Mac. Jedná se o profesionální nástroj pro testování a analýzu mobilních her, které je určen primárně do rukou profesionálů. I proto je aplikace primárně nabízena jako placená, pro nás, běžné uživatele, je však určena bezplatná zkušební verze aplikace, která pro zjištění FPS na telefonu bohatě postačí. Spuštění měření je však výrazně složitější, než u Samsungů.

Po stažení 155MB instalátoru a instalaci aplikace PerfDog je třeba založit si nový účet, k němuž dostanete bezplatných 30 minut pro aplikaci PerfDog. Dalších 50 přibude po přidání vašeho telefonního čísla a po jeho ověření. Dále je třeba na telefonu přes Nastavení – Vývojářské možnosti aktivovat režim Ladění USB. Do třetice je třeba nainstalovat si do počítače ADB (Android Debug Bridge), a to alespoň v minimální formě, kterou si můžete stáhnout zde. Telefon následně bude třeba připojit k počítači a na displeji potvrdit režim ladění. PerfDog funguje dokonce i s iPhony, jen je zde trochu odlišný proces spojení telefonu a Windows/Mac aplikace.



Toto je konzole PerfDog, kde vidíte využití CPU, grafiky, paměti a aktuální framerate. Nezapomeňte po měření vypnout aplikaci Perf Dog (pauza vpravo nahoře a červený stop vlevo nahoře), abyste ušetřili bezplatné minuty pro využívání aplikace

Pokud máte vše hotovo, z horního levého rohu vyberete váš telefon, ve spodním výběrníku pak zvolíte hru, kterou chcete „ladit“. V pravém horním rohu stiskněte tlačítko Play, a následně vám na telefonu v levém horním rohu vyskočí informace o aktuálním frameratu, využití CPU, paměti a sítě. Všechny tyto informace i v grafech PC aplikace PerfDog. Výsledná měření si můžete vyexportovat a uložit pro budoucí použití. Nám však bohatě stačí informace o frameratu, který můžete kdykoliv vyčíst z levého horního rohu telefonu. Samozřejmě musíte ještě předtím aplikaci povolit překreslování přes ostatní aplikace.

Za aplikací PerfDog stojí softwarový gigant WeTest:

