Na barvě telefonu záleží. Motorola si nechá poradit, které odstíny nejvíc táhnou

Barva telefonu je jednou z klíčových vlastností, podle které se rozhodujeme o koupi. I když nakonec zvolíme třeba konzervativní černou, pestrá paleta existujících ostatních barev minimálně přiláká naši pozornost k danému modelu. A to jde z pohledu marketingu především.



Motorola spolupracuje s institutem Pantone. Prvním společným produktem je smartphone Motorola Edge 30 Neo

Důležitost barev si dobře uvědomuje také Motorola, která u svého aktuálního modelu Edge 30 Neo spojila síly s institutem Pantone. Tato americká firma se zabývá analýzou barev a jejich použitím v grafickém, módním a průmyslovém designu. Každoročně vypracovává prognózy oblíbenosti jednotlivých barevných odstínů a tím pomáhá udávat „barevné trendy“. Poskytuje marketingové poradenství firmám v nejrůznějších oborech.

Nově využila služeb Motorola – i když se zatím s barevným podpisem Pantonu setkáme pouze na jediném modelu Edge 30 Neo, má jít o dlouhodobé partnerství. Nakonec není to první spolupráce Pantonu a některého z mobilních výrobců. Vzpomeňme na „trávově zelenou“ a „oceánově modrou“ barvu smartphonů Huawei P10 z roku 2017 a příkladů bychom zřejmě našli víc.



Ze čtyř existujících barev se na českém trhu budou prodávat pouze dvě

Jedna věc je ovšem globální produktová strategie, druhá potom lokální marketing. Pokud z průzkumu místního trhu vyjde, že by si exotickou barvu koupily jenom desítky nadšenců, stejně se do prodeje neuvede. A to je částečně případ Motoroly Edge 30 Neo na českém trhu. Ze čtveřice barev vybraných společně s institutem Pantone se do našich obchodů dostane pouze polovina: konkrétně konzervativní černá (Black Onyx) a potom velmi povedená fialová (Very Peri) – podle Pantonu barva roku 2022. Zbývající dva odstíny perleťově bílá (Ice Palace) a zelenkavá (Aqua Foam) nejsou určeny pro náš region.